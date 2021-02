Bayern-Talente nach Klagenfurt und St. Pölten

AVDO BILKANOVIC via www.imago-images.de

Alex Timossi Andersson geht ab sofort für Austria Klagenfurt auf Torjagd

Der 20-jährige Alex Timossi Andersson wechselt bis Sommer von Bayern München II zur Klagenfurter Austria, der 19-jährige Taylor Booth heuert beim SKN St. Pölten an.

Kurz vor Transferschluss haben sich zwei heimische Profiklubs am Montag noch beim Zweitteam von Bayern München bedient. Bundesligist SKN St. Pölten holte US-Mittelfeldspieler Taylor Booth ebenso leihweise bis Saisonende wie Zweitligist Austria Klagenfurt den schwedischen Offensivmann Alex Timossi Andersson. Das gaben die Bayern, deren Profis derzeit bei der Klub-WM in Katar weilen, am Montag bekannt.

Booth hatte zuletzt im Probetraining der St. Pöltner einen guten Eindruck hinterlassen. Der 19-Jährige war vor zwei Jahren nach München übersiedelt, kam in der laufenden Saison bei Bayern II aber bisher nur auf zwei Einsätze. Beim SKN soll der frühere US-amerikanische U19-Teamspieler laut Bayern-Angaben Spielpraxis sammeln. Die St. Pöltner hatten zuvor auch die Verpflichtung des früheren ÖFB-U19-Nationalspielers Lukas Tursch für das zentrale Mittelfeld bekanntgegeben.

Klagenfurt-Neuzugang Timossi Andersson ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Der 20-Jährige hatte 2018 bei den Bayern unterschrieben, war zuletzt aber an seinen Ex-Klub Helsingborgs IF verliehen. Dort gelangen ihm in der vergangenen Saison in 28 Ligaspielen fünf Tore. Die Klagenfurter, derzeit Tabellenvierter, starten am Samstag beim SV Horn ins Zweitliga-Frühjahr.

