Ex-Rapidler wechseln in die Regionalliga

Michael Schimpelsberger hat einen neuen Verein gefunden

Michael Schimpelsberger hat knapp ein halbes Jahr nach seiner Vertragsauflösung beim SKN St. Pölten einen neuen Job gefunden. Der 29-jährige ehemalige Rapid Wien-Spieler schließt sich dem Regionalligisten FC Wels an. Tanju Kayhan kehrt nach Österreich zurück und heuert bei Stripfing an.

Die Vereinssuche von Michael Schimpelsberger hat ein Ende genommen. Der 29-jährige Defensivspieler schließt sich nach seiner Vertragsauflösung beim SKN St. Pölten dem FC Wels an und wird künftig in der Regionalliga Mitte an den Start gehen. Der ehemalige Rapid Wien-Spieler war seit Oktober ohne Verein, nachdem er zuvor nach nur drei Pflichtspielen in St. Pölten seine Zelte aus der Hauptstadt Niederösterreichs frühzeitig abbrach.

Erfahrung von über 70 Bundesligaspielen

Insgesamt bringt es der rechte Verteidiger auf eine Erfahrung von 73 Bundesligaspielen für Wacker Innsbruck, den SKN St. Pölten und Rapid Wien, kam zudem auch zweimal in der niederländischen Eredivisie für Twente Enschede zum Einsatz.

Tanju Kayhan kehrt nach vier Jahren in der Türkei wieder nach Österreich zurück und führt seine Karriere in der Regionalliga Ost fort, wo er sich dem SV Stripfing anschließt. Auch er bringt es für den SK Rapid Wien, Wiener Neustadt und den SK Sturm Graz auf eine Erfahrung von 57 Bundesligaspielen. Er war seit März 2020 vertragslos.

