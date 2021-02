SKN St. Pölten holt sich zwei US-Youngsters

SKN St. Pölten

Georg Zellhofer mit seinen beiden Neuzugängen

Beim SKN St. Pölten gibt es zum Ende des Transferfensters noch zwei Neuzugänge zu vermelden. Mit Taylor Booth und Brandon Servania schließen sich zwei US-amerikanische Youngsters dem "Wolfsrudel" an. Beide kommen leihweise bis Saisonende in die Hauptstadt Niederösterreichs.

>> Liveticker: SKN St. Pölten gegen LASK

Der SKN St. Pölten vermeldet die Verpflichtung der beiden US-amerikanischen Nachwuchsspieler Taylor Booth und Brandon Servania. Die beiden 19- bzw. 21-jährigen Nachwuchskicker schließen sich leihweise bis Saisonende dem "Wolfsrudel" an. Booth kommt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, Servania aus der Major League Soccer vom FC Dallas.

Zellhofer zufrieden

"Es freut mich sehr, dass wir mit Taylor und Brandon zwei Talente für die nächsten Monate mit an Bord haben, von deren Qualitäten wir uns in den letzten Tagen überzeugen konnten. Beide Spieler verfügen über ein gutes Spielverständnis und viel Kreativität in der Offensive, was uns bei den bevorstehenden Aufgaben in den kommenden Monaten mit Sicherheit weiterhelfen wird", freut sich SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer über seine beiden Neuzugänge.

Gestern Abend konnten unsere Wölfe noch zwei Neuverpflichtungen fixieren: Taylor #Booth (FC Bayern München II) und Brandon #Servania (FC Dallas) sind bis zum Saisonende leihweise Teil des Rudels! 🤙#meinSKN #weareone #inundaut



📰 Infos ➡ https://t.co/0Vp51gkUBj pic.twitter.com/02iMzGWWaU — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 9. Februar 2021

Servenia bringt es schon auf 31 Ligaeinsätze in der Major League Soccer und trat dort zweimal als Torschütze in Erscheinung. Zudem absolvierte er auch schon ein Freundschaftsspiel für die Nationalmannschaft der USA. Taylor Booth kam in der aktuellen 3. Liga-Saison zweimal für die zweite Garnitur des FC Bayern München zum Einsatz.

red