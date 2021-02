Alle Kräfte bündeln! FC Schalke begnadigt Bentaleb

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Nabil Bentaleb gehört fortan wieder zum S04-Kader

Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat seinen degradierten Profi Nabil Bentaleb begnadigt.

Fortan wird der Mittelfeldspieler wieder im Kreise des Lizenzspielerkaders trainieren, gab der Tabellenletzte bekannt.

#S04-Update: Nach einem Gespräch mit @nabilbentaleb42 hat Chef-Trainer Christian Gross entschieden, den Mittelfeldspieler zurück in den Kreis des Teams zu holen ⬇️#S04 | 🔵⚪ | #Bentaleb — FC Schalke 04 (@s04) 9. Februar 2021

Wie die Schalker am Dienstag ausführten, ist auch eine Rückkehr in den Spieltagskader für den Algerier fortan wieder möglich. Zuvor hatte der 26-Jährige die erforderlichen Corona- und Leistungstests absolviert.

Unter Cheftrainer Christian Gross hat Bentaleb bisher noch nicht in der Bundesliga stattgefunden. Sein letztes Pflichtspiel für die Königsblauen absolvierte er am achten Spieltag, als es zu Hause gegen den VfL Wolfsburg eine 0:2-Heimniederlage setzte.

Im Anschluss daran wurde gemeinsam mit Amine Harit und Vedad Ibisevic vom damaligen S04-Coach Manuel Baum vom Training suspendiert. Während Harit bereits seit einigen Wochen dem Team wieder angehört und unter Gross erneut Stammspieler wurde, hat Vedad Ibisevic den Verein bereits vorzeitig verlassen.

Bentaleb trainierte seit Wochen individuell und kann sich nun wieder Hoffnungen auf Einsatz bei den Gelsenkirchenern machen. Noch vor Kurzem sollte der Mittelfeldmann unbedingt verkauft werden. In der Januar-Transferperiode fehlte es dann aber an Interessenten für den Spieler, der in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Undiszipliniertheiten aufgefallen war.

Seit 2016 bestritt Bentaleb insgesamt 80 Bundesliga-Spiele für den FC Schalke, in denen er zwölf Treffer erzielte. Sein Vertrag beim Krisen-Klub läuft im Sommer aus. Dass er über den Juni hinaus länger auf Schalke bleibt, scheint unabhängig der Ligazugehörigkeit aber ausgeschlossen.

Im Kampf gegen den ersten Bundesliga-Abstieg seit 33 Jahren könnte der 36-malige Nationalspieler jetzt der allerletzte Strohhalm sein, an den sich die Knappen noch zusätzlich klammern.