Lewandowski schon heiß auf das Finale der Klub-WM

yangyuanyong via www.imago-images.de

Robert Lewandowski will den nächsten Titel holen

Sixpack, Sextuple oder einfach Sechserpack? "Ich weiß nicht, wie das heißt", sagte Weltfußballer Robert Lewandowski und lachte. Doch auch für den Weltfußballer steht fest: Bayern München will im Finale der Klub-WM gegen den mexikanischen Klub UANL Tigres am Donnerstag (19:00 Uhr) unbedingt den sechsten Titel binnen acht Monaten einfahren.

"Man kann sagen: Das ist die Kirsche auf der Torte", sagte Lewandowski am Dienstag in Doha/Katar: "Wenn du weißt, dass das erst eine Mannschaft geschafft hat und du die zweite sein und große Fußball-Geschichte schreiben kannst, wenn du so nah dran bist, musst du alles versuchen um diesen Titel zu holen."

Der Pole hatte die Bayern mit seinem Doppelpack (17. und 86.) beim 2:0 (1:0) gegen Al Ahly SC ins Finale geschossen. Dort kann es der deutsche Rekordmeister dem FC Barcelona gleich tun, der 2009 als erste und bislang einzige Mannschaft alle sechs Titel abgeräumt hat.

"Wir wissen, was es bedeutet - nicht nur für die Geschichte von Bayern München, sondern für die Fußball-Geschichte", sagte Lewandowski. Doch für den zweiten Triumph bei der Klub-WM nach 2013 sei eine Leistungssteigerung vonnöten: "Das ist noch nicht unser bester Fußball. Wir müssen Gas geben", sagte er: "Im Finale gibt es keine Kompromisse, da musst du zeigen, wer besser ist - und den Titel unbedingt holen will." Das habe auch Trainer Hansi Flick der Mannschaft am Dienstag noch einmal vermittelt.

Neben dem Regenerationstraining und der Gegneranalyse stand für Lewandowski und Co. am Dienstag Ausspannen auf dem Programm. "Ein bisschen Schwimmen, ein bisschen liegen", berichtete der Stürmer, aber man kann das Wetter nicht nur genießen - man muss fokussiert sein auf den Fußball."