Juventus zum 20. Mal im Pokal-Finale

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Cristiano Ronaldo (r.) steht mit Juve wieder im Finale

Rekordsieger Juventus Turin steht zum 20. Mal im Finale des italienischen Pokals. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand reichte dem Team um Superstar Cristiano Ronaldo eine Nullnummer zum Weiterkommen. Das Hinspiel hatte Juve in der Vorwoche auswärts 2:1 gewonnen.

CR7 hätte im Derby D'Italia alles klarmachen können, scheiterte aber bei zwei Großchancen an Inter-Schlussmann Samir Handanovic (64./70.). Aber auch die Mailänder ließen gute Gelegenheiten liegen. Turin verteidigte in der Schlussphase leidenschaftlich.

Im Endspiel der Coppa Italia trifft der 13-malige Pokalsieger Juventus am 19. Mai in Rom auf Atalanta Bergamo oder die SSC Neapel. Das Hinspiel endete 0:0, die Entscheidung fällt am Mittwoch.