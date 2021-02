Meyer über weiteren Karriereplan: "Alles ist möglich"

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Max Meyer wechselte in der Winter-Transferperiode zum 1. FC Köln

Max Meyer wartet nach seinem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln noch auf den Durchbruch bei den Domstädtern. Bisher durfte er zweimal ran, wurde in der Bundesliga und im DFB-Pokal jeweils einmal eingewechselt. Der 25-Jährige hat sich selbst viel vorgenommen, wie er jetzt noch einmal betonte.

"Ich bin voller Überzeugung nach Köln gekommen, um zu helfen, dass wir die Klasse halten. Das ist das große Ziel von allen. Alles andere ist unwichtig. Über alles weitere wird man sich im Sommer unterhalten", so Meyer im Gespräch mit "Sport1".

Derzeit rangiert der Effzeh auf Platz 14 der Tabelle, nachdem er zuletzt zwei wichtige Siege gegen Arminia Bielefeld (3:1) und Borussia Mönchengladbach eingefahren hatte.

Mittelfeldspieler Meyer stand zuvor knappe zweieinhalb Jahr beim englischen Erstligisten Crystal Palace unter Vertrag. Richtig durchgesetzt hatte sich der einstige deutsche Nationalspieler aber zu keinem Zeitpunkt, stand seit Sommer 2018 lediglich 21 Mal in der Premier League in der Startformation.

Im Laufe der zurückliegenden Hinrunde habe Meyer dann gemerkt, dass "sich was ändern muss". Als verlorene Jahre sieht er seine Zeit in der englischen Hauptstadt aber nicht an: "Ich bereue den Schritt auf gar keinen Fall. Die Liga ist sehr geil. Es war eine sehr lehrreiche Zeit und es hat auch größtenteils viel Spaß gemacht. Fast jedes Wochenende gab es ein absolutes Topspiel und du spielst zwölf Mal in der Saison gegen die Top 6 der Liga. Das macht schon Laune. Auch unabhängig vom Fußball konnte ich viel lernen", betonte der gebürtige Oberhausener, der es einst beim FC Schalke 04 zum Profi-Fußballer gebracht hatte.

Wie es ab dem kommenden Sommer, wenn Meyer noch keinen weiteren Vertrag in der Tasche hat, weitergehen wird, ließ der Neu-Kölner derweil noch offen: "Es gilt jetzt, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Der Trainer hat einen klaren Plan und ich will natürlich meinen Beitrag zur Rettung leisten. Wie es dann weitergeht? Alles ist möglich."