Nullnummer im Schlager der 2. Bundesliga

Kein Sieger zwischen HSV und Fürth

Die Aufstiegskandidaten Hamburger SV und Greuther Fürth trennen sich in der 21. Runde der 2. deutschen Bundesliga 0:0, das Spitzenfeld rückt enger zusammen.

Der Hamburger SV ist im Aufstiegsrennen der 2. deutschen Bundesliga zum zweiten Mal in Serie sieglos geblieben. Am Samstag kamen die Hamburger gegen den Mitkonkurrenten Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinaus. Trotz des erneuten Unentschiedens verteidigte der HSV nach der 21. Runde die Tabellenführung. Bochum könnte am Sonntag nur mit einem hohen Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig vorbeiziehen.

Mit einer Energieleistung siegte der Karlsruher SC beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen nach 0:2-Rückstand zur Pause mit 3:2 und darf als Fünfter noch auf den Aufstieg hoffen. Christoph Kobald und Kevin Wimmer spielten beim KSC durch. Fortuna Düsseldorf spielte mit Kevin Danso lediglich 1:1 bei Jahn Regensburg, Heidenheim gewann trotz zwei verschossener Elfmeter 2:0 gegen Aue.

