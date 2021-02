Burgstaller trifft auch gegen Ex-Klub Nürnberg

APA (dpa)

Guido Burgstaller jubelte neuerlich über einen Torerfolg

ÖFB-Legionär Guido Burgstaller trägt sich bei St. Paulis 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg im sechsten Ligaspiel in Serie in die Torschützenliste ein.

Guido Burgstaller hat seinen Erfolgslauf mit dem FC St. Pauli am Sonntag fortgesetzt. Die Hamburger feierten in der 2. deutschen Bundesliga einen 2:1-Auswärtssieg über den 1. FC Nürnberg und kletterten in der Tabelle auf Rang 13. Burgstaller erzielte gegen seinen Ex-Klub kurz vor der Pause das 1:0 und traf damit im sechsten Spiel in Folge. Aus diesen sechs Partien holte St. Pauli mit dem österreichischen Goalie Dejan Stojanović 15 von 18 möglichen Punkten.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Mathias Honsak. Der Ex-ÖFB-U21-Teamspieler scorte für Darmstadt in der 32. Minute das Tor zum 1:0-Heimsieg über Osnabrück. Für Honsak war es das zweite Liga-Saisontor.

apa