Žulj und Holzhauser netzen vom Elferpunkt

APA

Peter Žulj (l.) schoss Göztepe zum Sieg über Meister Başakşehir (Archivbild)

Türkei-Legionär Peter Žulj erzielt beim 2:1-Sieg seines Leihklubs Göztepe Izmir gegen den amtierenden Meister İstanbul Başakşehir sein viertes Saisontor. In Belgien macht Raphael Holzhauser bei der Beerschot-Niederlage gegen Mechelen sein Dutzend voll.

Göztepe Izmir hat nicht zuletzt dank Peter Žulj am Sonntag in der türkischen Meisterschaft Meister İstanbul Başakşehir besiegt. Beim 2:1-Erfolg traf der ÖFB-Teamspieler in der 53. Minute per Elfmeter zum 2:0. Es war sein vierter Treffer im siebten Spiel für Göztepe, das in der 21er-Liga auf Rang zehn liegt.

Başakşehir ist nach dem ersten Meistertitel der Klubgeschichte mitten im Abstiegskampf.

Belgien: Zwölftes Saisontor von Raphael Holzhauser

Raphael Holzhauser hat am Sonntag in der belgischen Meisterschaft seinen bereits zwölften Saisontreffer erzielt. Der ÖFB-Teamspieler brachte Beerschot bei der 1:2-Heimniederlage gegen Mechelen in der 52. Minute mit einem Elfmeter in Führung und führt mit 25 Punkten (12 Tore, 13 Assists) die Scorerwertung der Jupiler League an.

Holzhauser wurde nach einer Stunde ausgetauscht uns musste von der Ersatzbank mitansehen, wie sein Team mit zwei Gegentreffern im Finish (90., 94.) das Spiel noch verlor.

