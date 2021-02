Dynamo festigt Tabellenführung in 3. Liga

Michael Raasch via www.imago-images.de

Dynamo Dresden in der 3. Liga weiter auf Kurs

Dynamo Dresden peilt weiter unverdrossen den Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga an.

Der Tabellenführer hat die Spitzenposition in der 3. Liga am 24. Spieltag gefestigt. Die Sachsen gewannen das Duell gegen das Schlusslicht VfB Lübeck mit 3:1 (2:0) und feierten den zweiten Sieg in Folge.

Christoph Daferner (11.), Paul Will (24.) und Niklas Kreuzer (59.) schossen die Dynamo-Tore. Das Ehrentor markierte Ersin Zehir (62., Foulelfmeter). Gäste-Spieler Yannick Deichmann (40.) vergab zudem einen Foulelfmeter.

Die Lübecker (20 Punkte) entschieden nur eine der vergangenen elf Begegnungen für sich. Dresden hat jetzt 44 Punkte auf dem Konto, der Verfolger FC Ingolstadt, der an diesem Wochenende beim SC Verl nicht spielen konnte, folgt drei Zähler dahinter.

Im Verfolgerduell hatte es am Samstag beim 0:0 zwischen 1860 München und Hansa Rostock keinen Sieger gegeben. Die Mecklenburger spielten nach der Gelb-Roten Karte für John Verhoek wegen wiederholten Foulspiels (49.) in Unterzahl.

"Die Mannschaft hat alles dafür investiert"

Der Dritte Rostock hat 39 Zähler auf dem Konto, die Sechziger auf Rang vier 38 Punkte. "Das war definitiv ein gewonnener Punkt. Den wollten wir unbedingt mitnehmen. Die Mannschaft hat alles dafür investiert, alles gegeben", resümierte Rostocks Trainer Jens Härtel bei MagentaSport.

Im zweiten Sonntagsspiel gewann Aufsteiger 1. FC Saarbrücken 1:0 (1:0) bei der abstiegsbedrohten SpVgg Unterhaching. Es war die fünfte Pleite in Folge für Haching, in den neun Spielen in 2021 gab es acht Niederlagen für den einstigen Erstligisten.

Der Kälteeinbruch in Deutschland hatte zu einigen Spielabsagen geführt. So konnten die für Samstag angesetzten Begegnungen KFC Uerdingen gegen den FSV Zwickau, die in Lotte ausgetragen werden sollte, SC Verl gegen den FC Ingolstadt und Hallescher FC gegen den MSV Duisburg nicht ausgetragen werden. Bereits am Mittwoch war das für Freitag angesetzte Spiel Viktoria Köln gegen den SV Meppen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.