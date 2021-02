Julian Nagelsmann hat "Bewunderer" in London

Cathrin Mller /M.i.S. via www.imago-images.de

Daumen hoch für eine Zukunft in der Premier League? Julian Nagelsmann von RB Leipzig

Julian Nagelsmann trifft mit Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Dienstag (21:00 Uhr) in Budapest auf den FC Liverpool. Auf der Insel wird der 33-Jährige enorm geschätzt, nun werden Spekulationen über einen Wechsel nach England lauter.

Das Sportportal "The Athletic" geht nicht davon aus, dass Julian Nagelsmann seinen bis 2023 datierten Vertrag bei den Roten Bullen erfüllt. Viel eher sei wahrscheinlich, dass der junge Coach vorher eine neue Herausforderung sucht - bei einem europäischen Top-Klub.

Demnach habe Nagelsmann vor allem bei Tottenham Hotspur, wo Teammanager José Mourinho die Geschicke leitet, "Bewunderer".

Die Spurs rangieren nach 23 gespielten Partien nur auf Platz neun und würden damit das internationale Geschäft verpassen und dem eigenen Anspruch bei Weitem nicht gerecht werden - wenngleich der Abstand zu Platz vier nur vier Zähler beträgt. Die jüngste 0:3-Schlappe der Londoner bei Manchester City dürfte den Druck auf Mourinho jedoch nicht verringert haben.

Macht Julian Nagelsmann den nächsten Schritt?

Auch beim Stadtrivalen FC Chelsea soll Nagelsmann laut "The Athletic" zuletzt eine Rolle in den Überlegungen gespielt haben. Die Blues hatten nachgehakt, ob der Leipziger Erfolgstrainer zur nächsten Saison zur Verfügung steht. Letztlich hat Chelsea jedoch in Thomas Tuchel einen anderen deutschen Trainer gefunden, der nun langfristig den Erfolg an die Stamford Bridge bringen soll.

Ein weiterer Top-Klub, der künftig für Julian Nagelsmann interessant werden könnte, ist dem Bericht zufolge Real Madrid. Nagelsmann hatte erste Avancen der Spanier einst abgelehnt, als dieser noch in Diensten der TSG Hoffenheim stand und gerade erst am Anfang seiner Trainerkarriere stand.

Damals wurde Nagelsmann noch von Marc Kosicke und dessen Agentur beraten, mittlerweile arbeitet der Leipziger Coach aber mit Sports360 zusammen, die unter anderem Real-Star Toni Kroos berät. Dem Bericht zufolge soll Nagelsmann versprochen worden sein, dass er als neues Aushängeschild der Agentur bald den nächsten Schritt machen kann.