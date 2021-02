Bayern-Zukunft: Klare Tendenz bei Douglas Costa

kolbert-press/Christian Kolbert

Douglas Costa hat offenbar keine Zukunft beim FC Bayern

Innerhalb der Winterwechselfrist wurde eifrig über Douglas Costa spekuliert. Medial wurde zuhauf gemutmaßt, dass er den FC Bayern ein halbes Jahr vor Ende seines Leihvertrags verlassen wird. Dazu kam es bekanntermaßen nicht. Eine langfristige Zukunft an der Säbener Straße scheint der Flügelstürmer allerdings nicht zu haben.

Dem FC Bayern stehen in diesem Sommer einige Umwälzungen ins Haus. Während in der Defensive mit David Alaba einer der Leistungsträger weiterziehen wird und Dayot Upamecano sowie voraussichtlich Omar Richards in den Kader stoßen, deuten sich auch in der Offensive Veränderungen an.

Eric Maxim Choupo-Moting bekommt wohl einen neuen Vertrag, Douglas Costa wird den Triple-Sieger wahrscheinlich wieder verlassen. Laut "kicker" zeichnet sich bei dem Außenstürmer "keine Verlängerung des einjährigen Engagements" ab. Der Brasilianer sucht ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr in die bayrische Landeshauptstadt noch immer nach seiner Form und stellt kaum den erhofften Mehrwert dar.

Trotz Interesse: Costa verließ FC Bayern nicht

Als im Januar noch Spieler transferiert werden durfte, war eine vorzeitige Beendigung des mit Juventus Turin geschlossenen Leihgeschäfts Thema. Der AC Mailand und Fenerbahce Istanbul sollen sich nach den Möglichkeiten eines Wechsels erkundigt haben.

"Wir hatten keinen Kontakt zu Milan, zumindest ist mir das nicht bekannt. Wir wollten an dem Kader, so wie er jetzt ist, nichts mehr verändern", nahm Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge bei "Sky" am Deadline Day Stellung zu den Spekulationen.

Mit Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman und dem aus die Flügel ausweichenden Jamal Musiala ist der FC Bayern allerdings hervorragend besetzt, was an Costas bisherigen Spielanteilen ersichtlich ist. Der Linksfüßer kommt lediglich auf etwas mehr als 300 Minuten in der Bundesliga und auch in der Champions League (226) vertraut Hansi Flick lieber seinen Mitspielern.