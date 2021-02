Lehmann blickt auf "schönstes" Derby-Erlebnis zurück

imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Jens Lehmann (M.) trug sich einst im Derby zwischen dem BVB und Schalke 04 in die Liste der Torschützen ein

Am kommenden Samstag (18:30 Uhr) ist es wieder soweit: Wenn der FC Schalke 04 den Revierrivalen Borussia Dortmund empfängt, steigen die Emotionen auf und neben dem Platz. Jens Lehmann kennt die Besonderheiten des Derbys nur allzu gut, war er doch bei einem ganz besonderen Vergleich Protagonist.

"Mein schönstes Erlebnis bei einem Derby war mein Tor in der letzten Spielminute für Schalke 04 zum 2:2-Endstand", so Jens Lehmann gegenüber "WAZ". Der Keeper hatte an jenem 19. Dezember 1997 für eine Sternstunde in der Derby-Historie gesorgt.

Beim Stand von 2:1 im Dortmunder Westfalenstadion hatte sich Lehmann bei der Ecke von Olaf Thon mit in den Strafraum geschlichen. Der Schalker Abwehrspieler Thomas Linke verlängerte und Jens Lehmann köpfte das Leder zum 2:2-Endstand in die Maschen. "Es war ein tolles Gefühl, vor den eigenen Fans in diesem für beide Seiten so erfolgreichen Jahr 1997 einen tollen Abschluss gehabt zu haben."

Jens Lehmann mittlerweile im Aufsichtsrat von Hertha BSC

Borussia Dortmund hatte im Mai 1997 die Champions League gewonnen, Schalke 04 den UEFA Pokal. Die Bundesliga-Saison 1997/98 nahm letztlich für die Königsblauen ein besseres Ende. Lehmann erreichte mit Schalke 04 Platz fünf, der BVB musste sich mit Platz zehn begnügen.

Jens Lehmann verließ die Knappen im darauffolgenden Sommer 1998 schließlich in Richtung AC Mailand, ehe er nur ein halbes Jahr später zu Borussia Dortmund wechselte. Mit den Schwarz-Gelben gelang ihm 2001/02 der Meistertitel.

Nach Stationen beim FC Arsenal und dem VfB Stuttgart hing der 61-fache deutsche Nationalspieler im Sommer 2011 seine Torwart-Handschuhe an den Nagel. Nach Engagements beim Londoner Spitzenklub sowie beim FC Augsburg als Assistenztrainer arbeitet Jens Lehmann mittlerweile als Aufsichtsratsmitglied bei Hertha BSC. Dort sitzt er für Geldgeber Lars Windhorst im Gremium.