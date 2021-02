Watzke vor Derby: "Drücke Schalke die Daumen"

Alex Gottschalk/POOL

BVB-Boss Aki Watzke drückt dem FC Schalke 04 im Abstiegskampf die Daumen

Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) wird zum Krisen-Gipfel. Vor allem für die Königsblauen geht es im Abstiegskampf ums nackte Überleben. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erneuert seine guten Wünsche für den Erzrivalen mit einer Einschränkung.

Tabellenplatz 18, mit neun Punkten nach 21 Spieltagen und ebenso vielen Zählern Rückstand auf das rettende Ufer: Die Lage beim FC Schalke 04 scheint aussichtslos. Geschieht in den kommenden Wochen und Monaten nicht ein veritables Fußball-Wunder, muss der Revierklub zum Saisonende den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Ein Wendepunkt könnte das immer brisante Duell mit dem BVB werden. Schalkes Trainer Christian Gross will deswegen den Fokus allein auf diese Partie und nicht auf das sich immer mehr abzeichnende Horror-Szenario Abstieg legen. "Für uns geht es um das Hier und Jetzt, nicht um eine mögliche Konstellation in der Zukunft. Wir wollen das Derby gewinnen. Nur das ist in unseren Köpfen", sagte der Schweizer gegenüber "Sport Bild".

Die Bilanz des vermeintlichen Retters seit Amtsantritt auf Schalke kurz nach Weihnachten ist allerdings mies: In acht Ligaspielen unter Gross' Regie gelang den Knappen nur ein einziger Sieg. Hingegen hagelte es sechs Niederlagen, sodass sich Schalkes Ausgangsposition im Abstiegskampf weiter verschlechtert hat.

BVB: Watzke und Kehl hoffen auf weitere Derbys

Doch auch der BVB geht nicht ohne Sorgen in die Partie in der einmal mehr leeren Gelsenkirchener Arena. Mit Tabellenplatz sechs hinken die Schwarz-Gelben ihren eigenen großen Ansprüchen in dieser Saison meilenweit hinterher. Sechs Punkte sind die Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Qualifikation inzwischen enteilt.

Dennoch spielt vor dem direkten Duell natürlich auch die Situation auf Schalke eine Rolle in Dortmund. "Ich drücke Schalke 04 weiter die Daumen, dass der Klub in der Bundesliga bleibt und die dafür nötigen Punkte sammelt – außer am Samstag", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Das Derby sei für den BVB "immer ein Spiel mit besonderer Bedeutung". Auch für Liga wäre es "nicht schön, wenn nach dem HSV, der inzwischen drei Jahre fehlt, wieder ein Verein mit großer Tradition verschwindet", so der BVB-Boss.

Ins selbe Horn stieß Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl: "Wenn wir auf die Brisanz, Emotionen und Rivalität bei diesem Spiel dauerhaft verzichten müssten, wäre das nicht nur für uns, sondern ganz Fußball-Deutschland schade."