Mölders lästert über die Nationalmannschaft

Sascha Mölders von 1860 München benötigt seine "Masse" im Zweikampf

Seit 2016 trägt Sascha Mölders das Trikot des TSV 1860 München. In einem Interview mit der "Sport Bild" sprach der 35-Jährige nun über seine "Masse", seine Zukunft als Trainer und lästerte über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

"Was ist schon das Optimalgewicht?", entgegnete Mölders auf die Frage nach seinem Gewicht und stellte klar: "Für meine Spielweise brauche ich Masse. Wenn ich ein Lauch wäre, dann würde das nicht gehen. Dann würden mich meine Gegenspieler einfach wegdrücken."

Sein Gewicht (laut eigenen Angaben 88 Kilo) brauche der Stürmer, um sich in Zweikämpfe und Kopfballduell werfen zu können. "Ich würde nicht zehn Kilo weniger wiegen wollen", betonte er.

Mit 1860 träumt Mölders vom Aufstieg in die 2. Bundesliga. Aktuell liegen die Münchner mit 38 Punkten und sechs Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Dynamo Dresden auf dem vierten Tabellenplatz.

"Die Saison läuft überragend, aber die Liga ist der Wahnsinn, brutal ausgeglichen", sagte der ehemalige Profi des FC Augsburg: "Ich bin 35 Jahre alt, ich habe nicht mehr ewig Zeit. Wenn wir nach dem 30. Spieltag noch oben dran sind, wollen wir hoch! Das primäre Ziel muss sein, irgendwann wieder in die 2. Liga aufzusteigen."

Langfristig gesehen sei 1860 München aber ein Verein, der in die Bundesliga gehört. "Mit Sechzig hast du in jedem Stadion in Deutschland ein Heimspiel. Spiele im Grünwalder sind Fußball für Romantiker. Du kommst raus aus dem Spielertunnel, riechst Bratwurst und Bier, es duftet nach Schweiß und ehrlichem Fußball. Für mich ist das Grünwalder ein Tempel", schwärmte Mölders.

An ein mögliches Karriereende denkt der Angreifer trotz seiner 35 Jahre noch nicht. "Aufhören ohne Fans, das geht gar nicht. Aktuell zu spielen, ist kein normaler Fußball, da haben in der Bezirksliga früher mehr Leute zugeschaut. Ich will sicher auch noch einmal vor Fans spielen", betonte er und ergänzte: "Wenn es sein muss, spiele ich noch mit 38."

Danach strebt Mölders eine Karriere als Trainer an: "Das ist das, was ich möchte. Das kann ich, das will ich, das werde ich machen."

Mölders lästert über die Nationalmannschaft

Kein gutes Haar ließ Mölders an der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er selbst hat nie ein Spiel im DFB-Trikot absolviert. "Dazu war ich zu schlecht, so einfach ist das", gab er offen zu: "Es war mal im Gespräch, aber ich habe das eher als Spaß angesehen."

Der Sprung ins DFB-Team sei damals allerdings auch noch deutlich schwerer gewesen. "Heutzutage braucht man ja, übertrieben gesagt, nur zwei gute Spiele, um eine Einladung zu bekommen. Schauen Sie sich doch den Kader jetzt an: mit Spielern, die wochenlang nicht in ihren Vereinen randurften", kritisierte Mölders.