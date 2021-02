Bartra über "tolle Momente" und "Tiefpunkt" beim BVB

Ralf Treese/DeFodi.de

Marc Bartra spielte eineinhalb Jahre beim BVB

Der frühere Bundesligaprofi Marc Bartra erwartet im Champions-League-Achtelfinale ein Duell auf Augenhöhe zwischen seinem Ex-Klub Borussia Dortmund und dem FC Sevilla.

"Ich glaube, dass es ein sehr intensives Spiel wird. Es wird sicherlich eine enge Kiste", sagte der 30 Jahre alte Spanier in einem Interview mit "BVB-TV". Die Borussia verfüge über "sehr gute Spieler", sagte Bartra, "das Team wird sich gut präsentieren".

Bartra, der bei Sevillas Lokalrivale Real Betis in La Liga unter Vertrag steht, ergänzte: "Ich schaue mir das Spiel definitiv an, denn ich schaue fast alle Dortmunder Spiele. Wenn ich mal eins verpasse, dann weil wir selbst ein Spiel oder Training haben. Diesmal werde ich dem BVB noch mehr die Daumen drücken."

Seine eigene Zeit beim BVB hat der bei den Fans beliebte Abwehrspieler in überwiegend guter Erinnerung behalten. "Ich bin ein Bewunderer von Borussia Dortmund. Das ist wie eine zweite Familie für mich", sagte Bartra. "Ich habe tolle Momente dort erlebt, viele Spiele gewonnen, auch Schlüsselspiele in der Champions League. Wir haben den DFB-Pokal zum ersten Mal nach vielen Jahren gewonnen."

Marc Bartra spricht auch von "Tiefpunkt" beim BVB

"Da waren einige sehr schöne Momente dabei - und andere, bei denen ich am Tiefpunkt war", führte Bartra aus, der im April 2017 beim Bombenanschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus an der Hand verletzt worden war. "Dank der Unterstützung meiner Teamkameraden, des Klubs und vor allem der Fans, habe ich es durchgestanden", so der 14-malige spanische Nationalspieler.

Er resümierte: "Es war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens, sowohl beruflich als auch privat. Denn die Erfahrung dort, auch für meine Familie auf der Tribüne, ist etwas, das wie nie vergessen werden."

Bartra, der 2016 vom FC Barcelona nach Dortmund gewechselt war und den Revierklub im Januar 2018 wieder verlassen hatte, blickte auch auf seine Anfangszeit beim BVB zurück: "Ich erinnere mich, als ich als neuer Spieler mit einer neuen Sprache ankam, in einer neuen Stadt und einer neuen Liga für mich. Aber ich wollte sofort in die deutsche Kultur eintauchen und auch in den Verein, um zu verstehen, wie er sich anfühlt. Ich denke, das ist die beste Art erfolgreich zu sein, wenn man da richtig drin ist. Ich denke, das sieht man auch auf dem Platz, wenn man spielt."

Aktuell gehe es ihm gut, sagte Bartra. "Ich freue mich, in solch einer schönen Stadt zu sein, einem solch spektakulären Stadion zu spielen." Er erhole sich derzeit von einer Sehnenverletzung im Fuß, berichtete der Ex-BVB-Star. "Es wird langsam besser und ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen."