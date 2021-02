Bachmann bei Watford weiter makellos

Tess Derry via www.imago-images.de

Für Daniel Bachmann läuft es zurzeit bei Watford

Beim 1:0-Auswärtssieg von Watford gegen Preston North Ende stand Daniel Bachmann erneut im Kasten der Gäste und blieb erneut ohne Gegentor. Für den ÖFB-Legionär war es bereits die sechste weiße Weste in den letzten acht Spielen, es läuft für den 26-jährigen Keeper.

Seit Daniel Bachmann bei Watford FC das Tor hütet, läuft es für den englischen Zweitligisten. Nachdem der österreichische Keeper Mitte Jänner durch die Verletzung von Stammkeeper Ben Foster in die Startelf gerutscht ist, konnten die "Hornets" fünf ihrer vergangenen acht Ligaspiele gewinnen, dazu kommen zwei Unentschieden und lediglich eine Niederlage. In sechs dieser acht Partien konnte Daniel Bachmann auch sein Tor sauber halten, insgesamt kassierte er nur drei Gegentore seitdem er zum Stammtorhüter avanciert ist.

Nach starken Auftritten im Cup, wo Bachmann als eigentlich zweiter Keeper gesetzt war, forderte er einen Stammplatz bei Watford, in den letzten Spiel untermauerte er diese Worte und zeigt Woche für Woche, was für ein starker Rückhalt er ist. Rechnet man die erhaltenen Gegentore auf seine Einsatzzeit um, so verhinderte der 26-jährige Torhüter mit seinen Paraden sogar die meisten Gegentore in der gesamten englischen Championship.

Great win boys @WatfordFC !! Tough game, worked hard for the 3 points and another clean sheet 🙌💪🏼 — Daniel Bachmann (@DBachmann1) 16. Februar 2021

Laut "Stats Perform" verhindert Bachmann rund 1,6 Gegentore im Schnitt und musste seit seinem Wechsel ins Stammtor des Tabellendritten bei 18 Direktschüssen auf sein Gehäuse nur dreimal hinter sich greifen. Damit bleibt Watford mittendrin im Rennen um den Aufstieg, mit 54 Punkten fehlen aktuell nur vier Zähler auf Tabellenführer Norwich, der allerdings noch ein Spiel weniger absolviert hat.

Sollte es so weiterlaufen, könnte sich Daniel Bachmann zukünftig sogar in der Premier League mit den ganz großen Teams messen. Und weitere Gegentore verhindern.

red