Baumgartlinger verlängert bei Leverkusen

O.Behrendt via www.imago-images.de

Julian Baumgartlinger bleibt seinem Klub treu

Bayer 04 Leverkusen vermeldet die Vertragsverlängerung mit ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger. Der Mittelfeldroutinier, der momentan wegen einer Knieverletzung länger ausfällt, unterschreibt einen neuer Vertrag bis 30. Juni 2022.

Bayer 04 Leverkusen und Julian Baumgartlinger gehen auch in der Zukunft weiterhin gemeinsame Wege. Wie der deutsche Bundesligist bekannt gab, unterschreibt der ÖFB-Kapitän einen neuen Vertrag bis 30. Juni 2022. Der 33-jährige Mittelfeldroutinier steht seit Sommer 2016 bei der "Werkself" im Kader und brachte es bisher auf 144 Pflichtspiele für den deutschen Bundesliga-Klub.

"Die bald fünf Jahre auf höchstem Niveau hier in Leverkusen bedeuten mir sehr viel. Dass der Verein trotz meiner derzeitigen Verletzung nicht nur zu mir steht, sondern auch darüber hinaus weiter auf mich baut, spricht für sich. Dieses Vertrauen tut gut. Bayer 04 und alle, die zu diesem Klub halten können sicher sein, dass ich wie auch in der Vergangenheit alles dafür tun werde, um es zu rechtfertigen", so ein sichtlich erfreuter Julian Baumgartlinger.

Nach fünf in Mainz zu Leverkusen

Der gebürtige Salzburger wagte im Sommer 2011 den Schritt von der Wiener Austria nach Deutschland zu Mainz 05, wo er nach fünf Jahren und rund 137 Pflichtspielen weiter zu Bayer 04 Leverkusen zog, wo er sich ebenfalls als wichtige Stütze etablieren konnte.

"Julian hat seinen Wert und seine Bedeutung für unseren Kader auch in dieser Saison wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er hat Verantwortung übernommen und ist vorangegangen, als es besonders gefragt war - in einer von vielen verletzungsbedingten Ausfällen geprägten Phase. Wir freuen uns sehr, ihn nach seiner Genesung als ausgewiesenen Führungsspieler für ein weiteres Jahr in unseren Reihen zu wissen", gibt sich auch Sportdirektor Simon Rolfes sehr glücklich.

Insgesamt lief der 82-fach Nationalspieler Österreichs schon in über 230 Spielen in der deutschen Bundesliga auf.

red