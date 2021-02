600 Millionen Euro Verlust für Serie-A-Klubs

AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Gabriele Gravina erklärt hohe Verluste der Fußballklubs der Serie A

Durch die Corona-Pandemie machen die italienischen Fußball-Erstligisten einen Verlust von insgesamt 600 Millionen Euro. Etwas Entlastung für die Klubs schafft derweil eine Nachzahlung des TV-Senders "Sky Italia".

Das Ergebnis von Berechnungen des nationalen Verbandes für die vergangene Saison und die laufende Spielzeit gab FIGC-Präsident Gabriele Gravina bekannt.

Demnach beläuft sich das Loch in den Kassen der 20 Serie-A-Klubs in der laufenden Saison auf 400 Millionen Euro. Das pandemiebedingte Minus ist damit doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Die italienischen Erstligisten können sich immerhin auf nachträgliche Millionen-Zahlungen freuen. Der Bezahlsender "Sky Italia" muss nach einem zweitinstanzlichen Urteil eines Mailänder Gerichts die im Vorjahr nach der pandemiebedingten Saisonunterbrechung zurückgehaltene Schlussrate von 131 Millionen Euro an die Liga überweisen.

Bereits in erster Instanz hatte "Sky" nach der Klage der Liga auf Vertragserfüllung eine juristische Abfuhr für seine Pläne für eine Reduzierung des fälligen Betrages oder eine spätere Auszahlung erteilt bekommen, hatte gegen dieses Urteil allerdings noch einmal Einspruch eingelegt. Der Protest wurde nun endgültig abgewiesen.