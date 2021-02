Trapp mutig: Frankfurt die "aktuell beste Mannschaft"

Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Kevin Trapp glaubt an eine Chance gegen den FC Bayern

Nationaltorhüter Kevin Trapp sieht im Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt das beste Team des bisherigen Jahres.

"Was Titel angeht, ist Bayern aktuell die beste Mannschaft, was Leistung und Performance angeht, sind wir es tatsächlich 2021", sagte der 30-Jährige im "GQ"-Interview. Die Hessen sind als einziger Bundesligist in diesem Jahr noch ungeschlagen.

Zum Erfolgsgeheimnis gehöre ein "enges Verhältnis, dass wir auch viel über private Dinge sprechen. Das finde ich in unserer Mannschaft beeindruckend", betonte Trapp: "Momentan läuft es sehr gut bei uns, und ich muss die Spieler loben, die hintenan stehen, weil keiner da ist, der schlechte Stimmung verbreitet." Davor müsse man den Hut ziehen.

In das Duell mit dem Rekordmeister am Samstag geht die Eintracht mit Selbstbewusstsein. "Das ist mit eines der schönsten Spiele im ganzen Jahr. Gegen Bayern kann man ja eigentlich nur gewinnen", erklärte Trapp: "Wir haben den Ehrgeiz, das Spiel gewinnen zu wollen, und wir wissen, dass wir dazu in der Lage sind."