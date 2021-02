Großkreutz verrät seine "geilste" Derby-Erfahrung

imago sportfotodienst

Mit dem BVB hat Kevin Großkreutz einige denkwürdige Derbys gegen Schalke erlebt

Im Trikot des BVB lieferte sich Kevin Großkreutz mit dem FC Schalke einige denkwürdige Fußball-Schlachten. Ein Revierderby sticht für den "Dortmunder Jung" aber besonders heraus.

13 Mal lief Kevin Großkreutz in seiner Karriere für den BVB in einem Revierderby gegen den FC Schalke auf. Jedes einzelne Duell war für den Ur-Dortmunder etwas Besonderes. An eine Partie hat der mittlerweile zurückgetretene Profi aber ganz besonders gute Erinnerungen.

Auf die Frage, an welches seiner Derbys er am liebsten zurückdenkt, antwortete Großkreutz im "Sky"-Interview: "Das 3:1 auf Schalke, bei dem Kagawa zwei Tore gemacht hat und wir dann von den Fans in Dortmund empfangen worden sind, als ob wir Deutscher Meister geworden wären." Dieses Erlebnis sei "schon geil" gewesen, erinnerte sich der 32-Jährige an den 4. Spieltag der Saison 2010/11, als sich die Dortmunder dank Toren von Kagawa und Robert Lewandowski gegen die Knappen durchsetzten.

Vor allem für den Japaner sei der Abend etwas ganz Besonderes gewesen, erklärte Großkreutz: "Weil die Fans ihn richtig gefeiert haben. Er hat das gar nicht richtig realisiert. Vor dem Spiel habe ich ihm gesagt, wie wichtig das Derby ist und da hat er es das erste Mal gemerkt."

Großkreutz beklagt BVB-Heimschwäche

Dass es sowohl beim BVB als auch beim FC Schalke in dieser Saison nicht nach Plan läuft, hat laut Großkreutz Gründe. "Bei Dortmund muss man sagen, dass viele junge Spieler aktiv sind, die immer wieder ein Auf und Ab haben. [...] Schalke hatte ein schweres Auftaktprogramm und hat diese Spiele verloren. Wenn man einmal in so einer Niederlagen-Serie gefangen ist, kann man nur schwer da wieder rauskommen."

Ein großes Problem "seiner" Dortmunder ist die Heimschwäche, glaubt Großkreutz. Von zehn Partien im Signal-Iduna Park gewannen die Schwarz-Gelben nur fünf. "Natürlich darf es nicht passieren, dass man solche Spiele gegen Köln oder Stuttgart zuhause verliert. Wenn man oben mitspielen will, geht so etwas nicht."

Großkreutz will nicht auf Schalke drauftreten

So groß seine Abneigung dem FC Schalke gegenüber auch ist, einen Abstieg wünscht Großkreutz den Königsblauen dann doch nicht. "Ich bin kein Mensch, der nochmal drauftritt, wenn einer auf dem Boden liegt. [...] Das Derby würde im Ruhrpott fehlen. Für alle ist es das größte Spiel und würde nicht nur im Ruhrpott, sondern allen Menschen fehlen."

Auch für ihn sei das Derby immer das "geilste Spiel" gewesen, erinnerte sich der Ex-Profi: "Auf jeden Fall! Ich war immer die ganze Woche angespannt und habe mich nur darauf gefreut. Wenn am Mittwoch ein CL-Spiel war, war es sehr schwer, sich darauf zu konzentrieren, weil Samstag das Derby war."