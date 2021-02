Kovac glaubt an Eintracht-Chance gegen den FC Bayern

Norbert Scanella via www.imago-images.de

Niko Kovac trainierte den FC Bayern und Eintracht Frankfurt

Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern zum Topspiel des 22. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Vor dem Duell zwischen dem Tabellenführer aus München und der drittplatzierten SGE hat sich Niko Kovac zu Wort gemeldet. Der 49-Jährige trainierte die Eintracht von 2016 bis 2018 sowie die Bayern in der Saison 2018/19.

"Das Spiel am Wochenende wird für die Eintracht nicht leicht werden. Die Bayern sind die weltbeste Mannschaft. Wenn es um die Wurst geht, sind die Bayern oft da", erklärte Kovac im Gespräch mit "hr-sport". Die Frankfurter Eintracht hat laut Kovac "dennoch eine Chance, weil sie momentan sehr stabil steht".

Den Adlerträgern traut Kovac sogar den ganz großen Wurf, den Einzug in die Champions League, zu. "Das wäre einzigartig. Das würde die Eintracht auf eine Ebene heben, die sie noch nicht hatte. Für die Fans wäre das sensationell", so Kovac.

Nachdem in den vergangenen Jahren der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach die Plätze, die zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen, unter sich ausspielten, bietet sich aktuell ein anderes Bild: Bayern und Leipzig führen die Tabelle zwar an, dahinter rangieren jedoch die Eintracht und der VfL Wolfsburg.

Höhenflug von Eintracht Frankfurt auch Kovacs Verdienst

"Ich glaube, dieses Jahr ist ein Stühlerücken in der Bundesliga möglich", beurteilt Kovac die Situation. Allerdings ist Frankfurt Kovac zufolge dringend darauf angewiesen, dass alle Leistungsträger gesund bleiben, damit "die Eintracht oben mitmischen kann und es eine Überraschung in dieser Saison gibt".

Der Coach betont zudem seinen Anteil am beständigen Aufwärtstrend in der Mainmetropole. "Wir haben damals etwas aufgebaut, was jetzt kontinuierlich weiter gebaut wird. Fredi [Bobic], Bruno [Hübner] und Adi [Hütter] machen einen fantastischen Job", so Kovac.

Seinen Anteil am "Sixpack" des FC Bayern bewege sich dagegen "allerhöchstens im Promille-Bereich", meinte Kovac. Nach seiner Entlassung beim Rekordmeister im November 2019 habe sein Nachfolger Hansi Flick den Job "sehr gut zu Ende gebracht. Was Hansi geleistet hat, ist sensationell."

Alle sechs Titel - "das wird in dieser Form so schnell nicht noch einmal passieren", meinte Kovac: "Ich glaube sogar, dass es in Deutschland niemandem mehr gelingen wird, eher in Spanien oder England." Daher hätte Flick "ohne Wenn und Aber" den Titel als Welttrainer verdient gehabt. Bei der Wahl zog der Bayern-Coach überraschend gegen Jürgen Klopp (FC Liverpool) den Kürzeren.

Kovac gewann 2018 den DFB-Pokal mit den Frankfurtern und führte die Hessen in die Europa League. Mit dem FC Bayern gewann er 2019 das Double aus Meisterschaft und Pokal, musste nach einem Fehlstart in die Folgesaison allerdings frühzeitig seinen Hut nehmen. Seit dem Sommer 2020 steht der Kroate beim französischen Erstligisten AS Monaco in Amt und Würden