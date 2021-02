Die größte Problemzone des FC Bayern

O.Behrendt via www.imago-images.de

Kimmich (li.) oder Süle als Rechtsverteidiger beim FC Bayern?

Der FC Bayern hat zwei extrem komplizierte Auswärtsspiele vor der Brust: in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt und in der Champions League gegen Lazio Rom. Trainer Hansi Flick stellt sich dabei vor allem ein Problem: Wer soll die Lücke hinten rechts schließen, die der Ausfall von Benjamin Pavard verursacht?

Wenn der FC Bayern am Samstag zur Frankfurter Eintracht muss, erwartet den Rekordmeister die bisher schwerste Aufgabe des Kalenderjahres. Die Hessen sind das heißeste Team der Liga und feierten acht Siege in den letzten neun Spielen. Gefordert sein wird vor allem die Defensive der Münchner, die in dieser Saison nachweislich größte Schwachstelle des Bundesliga-Tabellenführers.

Wenige Tage später wartet Lazio im Achtelfinalhinspiel der Champions League auf die Bayern. Eine mindestens unangenehme, auf jeden Fall aber immens wichtige Partie.

Sorgen bereitet Hansi Flick vor den beiden Spielen besonders die Position hinten rechts. Dort zeigte Benjamin Pavard zuletzt wieder ansteigende Form, der Franzose muss nach seiner Corona-Infektion aber passen. Ein schwerer Schlag für die Münchner, denn eine optimale Alterative im Kader gibt es nicht.

FC Bayern: Bouna Sarr ist keine Alternative

Last-Minute-Neuzugang Bouna Sarr sprang zwar schon gegen Bielefeld für Pavard ein, allerdings zeigte der 29-Jährige beim 3:3 einmal mehr, dass er den Anforderungen nicht gewachsen ist.

Acht - teils haarsträubende - Fehlpässe, eine im besten Fall durchschnittliche Zweikampfquote von 71 Prozent und gravierende Defizite im Stellungsspiel zwangen Flick schon nach 58 Minuten zu Sarrs Auswechslung.

Den Franzosen nun auf Filip Kostic anzusetzen, ist schlicht kein Option. Der Serbe ist zu schnell, zu wendig, zu trickreich und zu wichtig für das Frankfurter Offensivspiel, um ihn auf Sarr loszulassen. Dieses Risiko kann und wird Flick nicht eingehen. Auch gegen Lazio wird Sarr nicht die Lösung sein.

Aber welche Optionen bleiben dem Münchner Trainer dann überhaupt noch?

Springt Niklas Süle erneut hinten rechts ein?

Da wäre zum einen die Versetzung von Niklas Süle. Der Nationalspieler lief in dieser Saison schon mehrfach hinten rechts auf. Kurioserweise zeigte er ausgerechnet dort, und nicht etwa auf seiner angestammten Position im Zentrum, mitunter seine besten Leistungen.

So zum Beispiel gegen den VfL Wolfsburg, als der gelernte Innenverteidiger die rechte Seite rigoros abriegelte. "Der Plan war nicht schlecht", urteilte Flick damals.

Der Trainer weiß aber auch: Mit Süle auf der Außenverteidigerposition geht dem FC Bayern im Spiel nach vorne einiges verloren.

Es fehlen dynamische Vorstöße und gefährliche Flanken. Auch die Statik des Münchner Spiel verändert sich mit dem 25-Jährigen auf der rechten Seite.

Gegen Wolfsburg agierten die Bayern mit Ball in einer Dreierkette, gegen den Ball rückte Lucas Hernández aus dem linken Mittelfeld zurück und vervollständigte die Viererkette.

Auch das könnte gegen Frankfurt eine Option sein - wenn Hansi Flick Niklas Süle zutraut, die Seite gegen die wieselflinke Frankfurter Offensive dicht zu machen.

FC Bayern: Joshua Kimmich im Mittelfeld unersetzlich

Die wohl sicherste Variante ist eine altbekannte, von der sich der FC Bayern eigentlich längst verabschiedet hat, auf die Flick zuletzt aber auch gegen Bielefeld zurückgreifen musste. Gegen den Aufsteiger nahm Joshua Kimmich den Platz von Sarr in der Viererkette ein. Der Nationalspieler verlieh dem Team direkt mehr Stabilität und half dabei, immerhin noch einen Punkt zu retten.

Das Problem liegt auf der Hand: Kimmich ist im defensiven Mittelfeld eigentlich unersetzlich. Erst recht jetzt, da auch Corentin Tolisso dem Team verletzt fehlt.

Theoretisch stehen für das Zentrum auch Marc Roca und Javi Martínez bereit. Beide sind aber nicht mehr als Teilzeitkräfte, hinter deren Form ein großes Fragezeichen steht. Und so halten sich Flicks Optionen vor den so wichtigen Duellen gegen Frankfurt und Rom auch im überschaubaren Rahmen.

Eine unangenehme Situation für die Münchner, die sich in diesem speziellen Fall selbst in die Bredouille gebracht haben. Die Lücke hinten rechts ist schließlich nicht neu. Schon Anfang 2020 forderte Flick auf dieser Position Verstärkungen. Damals griff der FC Bayern zu Not-Aushilfe Odriozola.

Ähnlich verzweifelt wie der Leihtransfer des Real-Profis wirkte dann im Sommer der Kauf von Sarr. Eine echte Lösung für das Problem war weder der eine noch der andere.

Christian Schenzel