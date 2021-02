Lacroix zum BVB? Schmadtke schließt nichts aus

Darius Simka via www.imago-images.de

Jörg Schmadtke äußert sich zu den BVB-Gerüchten um Maxence Lacroix

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann brachte Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg bei Borussia Dortmund ins Gespräch. Sollte der BVB wirklich Interesse hegen, müsste er für den Innenverteidiger aber tief in die Tasche greifen. Das legen Zitate von Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke nah.

"Es hat keiner eine Ausstiegsklausel", stellte Schmadtke im Gespräch mit der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" klar, zeigte allerdings auch Verständnis für die Gerüchte um seine Spieler und schloss einen Verkauf zumindest nicht kategorisch aus.

"Natürlich gucken alle genau hin, wenn die Mannschaft erfolgreich ist", so Schmadtke. "Wenn du Achter bist, läufst du auch als Top-Spieler mal unterm Radar. Von daher ist alles normal. Und wenn Didi Hamann einen unserer Spieler als Kandidaten für Dortmund sieht und nicht den eines anderen Klubs, dann ist das doch erst einmal gut für uns."

Ein Transfer kommt aber wohl nur zustande, wenn ein möglicher Interessent ganz tief in die Tasche greift. "Wenn der Geldkoffer groß genug ist, kannst du nicht von Vornherein sagen: Da geht nichts. Aber das gilt ja für alle Vereine, sogar für die Bayern", führte Schmadtke aus.

Der VfL Wolfsburg spielt eine überraschend starke Saison. Nach 21 Spieltagen rangieren die Niedersachsen punktgleich mit dem Dritten Eintracht Frankfurt auf Platz vier. Der BVB hat als Tabellensechster bereits sechs Zähler Rückstand.

Sollte sich dieses Bild zementieren und Wolfsburg am Ende der Saison tatsächlich in die Champions League einziehen, dürften sich umworbene Stars wie Leistungsträger Lacroix ohnehin zweimal überlegen, ob sie das Weite suchen.

Schmadtke will derweil allerdings noch gar nicht so weit denken. Die Zukunft der Wolfsburg-Stars von der Teilnahme an der Königsklasse abhängig zu machen, sei "im Moment die falsche Diskussion", schloss der 56-Jährige.