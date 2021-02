Southampton gelingt Ende der Negativserie

Neil Hall via www.imago-images.de

Thomas Tuchel und Ralph Hasenhüttl teilen sich die Punkte

Die Talfahrt von Southampton in der englischen Premier-League ist am Samstag zumindest gebremst worden. Die Truppe des Steirers Ralph Hasenhüttl rang dem zuletzt starken Chelsea ein Heim-1:1-(1:0) ab und punktete damit erstmals nach sechs Liga-Niederlagen in Folge.

>> Spielbericht: Southampton FC gegen Chelsea FC

Die Gastgeber waren im St. Mary's Stadium durch ein Tor von Ex-Salzburger und Liverpool-Leihgabe Takumi Minamino (33.) in Führung gegangen, Mason Mount (54.) glich per Elfer für die Truppe des weiterhin ohne Niederlage dastehenden Thomas Tuchel aus. Southampton hätte in der zweiten Hälfte erneut in Führung gehen können, Jannik Vestergaard köpfelte den Ball in der 74. Minute jedoch an die Latte.

What's cooler than being cool?



🧊🧊🧊 pic.twitter.com/HYZV963QtY — Southampton FC (@SouthamptonFC) 20. Februar 2021

In der Tabelle blieb Chelsea zunächst Vierter. Liverpool hatte aber am Samstagabend die Chance, die "Blues" durch einen Derbysieg mit mindestens drei Toren Unterschied gegen Everton zu überholen. Am Sonntag könnte auch West Ham United mit einem Heimerfolg gegen Tottenham Hotspur vorbeiziehen.

apa