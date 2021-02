Barnsleys Siegesserie bleibt bestehen

Graham Hunt via www.imago-images.de

Barnsley setzt seine Siegesserie fort

Der Barnsley FC reitet in der englischen Championship weiter auf der Siegeswelle. Der von Ex-LASK-Coach Valérien Ismaël betreute Zweitligist setzt sich knapp gegen Bristol mit 1:0 durch und feiert den dritten Ligasieg in Folge. Mit 45 Punkten steht man aktuell auf Platz zehn.

Beim Barnsley FC darf man weiterhin von der Teilnahme an den Playoffs für die Premier League-Teilnahme träumen. Der englische Zweitligist setzt sich knapp mit 1:0 gegen Bristol City durch und feiert den dritten Ligasieg in Folge. Dadurch rutschte das vom ehemaligen LASK-Trainer Valerien Ismael betreute Team auf den zehnten Tabellenplatz vor. Auf Platz sechs, der zur Teilnahme am Playoff reichen würde, fehlen momentan nur vier Zähler.

THREE ON THE SPIN! 😘 pic.twitter.com/RQGFbucudn — Barnsley FC (@BarnsleyFC) 20. Februar 2021

Michael Sollbauer stand bei den Gästen in der Startelf, war am Siegestor auch beteiligt und wurde in der 75. Minute ausgetauscht. Dominik Frieser bekam ab der 82. Minute spät noch ein paar Minuten am Spielfeld. Insgesamt ist Barnsley nun schon seit fünf Spielen ohne Niederlage, die letzte resultierte aus dem Auswärtsspiel gegen Watford, wo man mit 0:1 verlor. Im Tor der "Hornets" hielt Daniel Bachmann auch damals seinen Kasten sauber.

red