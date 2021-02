BVB feiert! Heißer Empfang für Dortmunder Derbyhelden

Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool

Die Dortmunder siegten erneut hoch überlegen im Revierderby

Am Samstagabend hat Borussia Dortmund einen hochverdienten und ebenso glatten 4:0-Derbysieg beim Erzrivalen FC Schalke 04 eingefahren. Bei der Rückkehr nach Dortmund wurde die BVB-Mannschaft begeistert von einigen Hundert Fans empfangen.

Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud hielt die frenetisch feiernden Dortmunder Fans sowie die Reaktionen seiner Mitspieler in einem Instagram-Livestream fest.

Die Bilder wurden bei der Ankunft am Trainingsgelände des BVB in Brackel aufgenommen. Unter die große Freude mischte sich bei vielen Zuschauern des Videos auch Unmut; denn Abstands- und Hygieneregeln wurden von den BVB-Anhängern direkt vor dem Mannschaftsbus offensichtlich nicht eingehalten.

Die Fans hatten mit Bengalo-Fackeln ein Spalier gebildet und versammelten sich danach dicht gedrängt am Mannschaftsbus. Auch auf dem Livevideo von Dahoud ist eine Gruppe von feiernden Fans am Bus zu sehen, eng beisammen und größtenteils ohne Maske. Die Polizei war laut der "Ruhr Nachrichten" vor Ort, musste aber nicht eingreifen.

Die Schwarz-Gelben warten mit einer beeindruckenden Derby-Bilanz in Zeiten der Geisterspiele und des Corona-Lockdowns auf. Seit letztem Mai hat der BVB alle die drei Duelle gegen den Erzrivalen FC Schalke deutlich gewonnen. 4:0, 3:0 und 4:0 lauten die Resultate der letzten drei Ruhrpott-Vergleiche, in denen die Königsblauen jeweils chancenlos den Kürzeren zogen.

Die Dortmunder Derbyhelden feierten das jüngste 4:0 am Samstagabend zwar gemeinsam und ausgelassen auf dem Schalker rasen, setzten vor der leeren Gäste-Tribüne sogar zur LaOla-Welle an. Doch die ganz große Derbysieger-Party wollte vor leeren Rängen einmal mehr nicht so recht aufkommen.

Dafür sorgten die BVB-Fans dann auf offener Straße bei der Rückkehr der Profis in Dortmund - wenngleich die Hygieneregeln dort mehrfach außer Acht gelassen wurde.