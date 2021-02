Revierderby-Presse: "Schalke zerfällt auf allen Ebenen"

Tim Rehbein/RHR-FOTO

Bastian Oczipka unterlag mit seinen Schalkern deutlich mit 0:4

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ließ dem FC Schalke 04 zum wiederholten Male keine Chance im Revierderby. Am Samstagabend siegte der BVB hochverdient mit 4:0 in der Gelsenkirchener Veltins Arena und schickte S04 damit noch deutlicher in Richtung 2. Bundesliga. Die Pressestimmen zum einseitigen und wohl vorerst letzten Derby in der Erstklassigkeit:

Bild: "Haaland fliegt den BVB zum Derbysieg! Schalke verliert gegen Dortmund 0:4 und verabschiedet sich aus dem Oberhaus. Die Königsblauen haben zwar weiter 'nur' neun Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Wer nach dieser Pleite aber noch an die Rettung glaubt, glaubt auch an den Weihnachtsmann. Tschüs, Derby!"

kicker: "Haalands traumhafter Seitfallzieher: BVB gewinnt Derby - Borussia Dortmund hat das Derby auf Schalke mit 4:0 gewonnen. Nach einer souveränen ersten Hälfte geriet der BVB nach der Pause kurz ins Schwimmen. Ein Treffer zur richtigen Zeit half Schwarz-Gelb dann weiter. Highlight des Abends: das 2:0 von Haaland."

ntv: "BVB forciert Abstiegsangst, nie war mehr Schalke 0:4! Dieses Revierderby endet überdeutlich: Der FC Schalke 04 unterliegt dem Erzrivalen aus Dortmund und wird den Abstieg kaum noch aufhalten können. Eklatante Schwächen rauben auch den letzten verbliebenen Optimisten jede Zuversicht. Da hat sogar der Gegner Mitleid."

Westdeutsche Allgemeine Zeitung: "Derby-Klatsche: Schalke 04 zerfällt auf allen Ebenen! Schalke 04 hat das Derby gegen Borussia Dortmund klar mit 0:4 (0:2) verloren. Der Absturz in die 2. Bundesliga ist kaum noch aufzuhalten. Die Dortmunder feierten eine Kantersieg, ohne groß überzeugen zu müssen. Schalkes Rückstand zum rettenden Ufer beträgt weiter neun Punkte. Aber selbst der Vorletzte Mainz 05 ist aber inzwischen acht Punkte entfernt."

Ruhr Nachrichten: "Borussia Dortmund fährt im Schongang einen 4:0-Derbysieg ein. BVB-Phänomen Erling Haaland zaubert - beim kaum wettbewerbsfähigen FC Schalke 04 gehen die Lichter aus. Der BVB erledigte die Pflichtaufgabe am Ende mit größtmöglicher Souveränität und hielt dem Druck der drohenden neun Zähler Rückstand auf die Champions-League-Plätze nach dem Sieg der Frankfurter Eintracht am Nachmittag ohne große Probleme Stand."

Spiegel: "Haaland beim Dortmunder Derbysieg: Der Müller-Ibrahimović-Hybrid - Beim Dortmunder 4:0 auf Schalke zeigte Doppeltorschütze Erling Haaland, dass akrobatisches Können nicht immer elegant sein muss. Schalke verlor Torhüter Ralf Fährmann – und das rettende Ufer weiter aus den Augen."

Sportbuzzer: "Sancho, Haaland, Guerreiro: BVB lässt lädierten Schalkern im Derby keine Chance - Borussia Dortmund kommt im Derby bei Schalke 04 zu einem klaren Sieg und verabschiedet den Erzrivalen ein weiteres Stück in Richtung zweite Liga. Bitter: S04 hat mit Shkodran Mustafi und Ralf Fährmann zudem zwei weitere Verletzte zu beklagen."

"RevierSport": "Torwartwechsel und Haaland-Hammer: Schalke geht im Derby unter. Ausgerechnet im Revierderby schießt sich Borussia Dortmund aus der Krise. Schon früh in der Partie wurde deutlich, dass Schalke spielerisch unterlegen sein würde. Der grobe Schnitzer von Stambouli leitete die Niederlage kurz vor der Pause ein, Haaland stellte nur wenige Minuten später die Weichen auf Derbysieg. Nach der Pause blieb die Borussia dran und gestaltete das Ergebnis schließlich deutlich. Für Schalke rückt der Klassenerhalt in immer weitere Ferne."

Express: "Derby-Klatsche gegen BVB! Es sind die Spiele, denen die Fans des FC Schalke 04 ganz besonders entgegenfiebern: die Revier-Derbys gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund. Doch die Partie am Samstagabend sollte eine werden, an die sich die Anhänger des krisengeschüttelten Traditionsklubs künftig ganz sicher nicht gern erinnern. Im Gegenteil: Nach der 0:4-Heimklatsche sind die Hoffnungen auf den Klassenerhalt auf ein Minimum geschwunden."

Sport1: "Haaland versenkt Schalke im Derby! Der FC Schalke geht im Revierderby nach ordentlichem Beginn unter. Erling Haaland trumpft mit einem unglaublichen Kunststück auf und trifft doppelt für den BVB. Der Sieger im wohl vorerst letzten Revierderby heißt Borussia Dortmund. Der Vizemeister setzte sich in der 98. Auflage des Ruhrpottklassikers mit 4:0 (2:0) gegen den Erzrivalen FC Schalke durch. Der BVB sicherte sich damit wichtige Zähler im Kampf um die Champions League, bei Königsblau dürfte die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt endgültig dahin sein."