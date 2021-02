Nach Handy-Kritik: Hinteregger bringt Bier in SGE-Kabine

Peter Schatz

Martin Hinteregger sorgte nach dem Bayern-Sieg für die richtige Getränkeauswahl

Dass Martin Hinteregger kein 08/15-Bundesligaspieler ist, ist schon seit Jahren bekannt. In Fankreisen ist der österreichische Nationalspieler auch über die Vereinsgrenzen von Eintracht Frankfurt hinaus extrem beliebt, weil er sich auch abseits des Platzes authentisch und unbekümmert gibt.

Jüngst sorgte der 28-Jährige für Aufsehen, als er sich über das Verhalten der heutigen Spielergeneration in den Katakomben nach den Spielen echauffierte: "Jeder sitzt nach dem Spiel mit dem Handy da. Mir wäre es lieber, wenn eine Kiste Bier in der Mitte steht und wir setzen uns alle in den Pool, trinken gemütlich ein Bier und quatschen über das Spiel", so Hinteregger in dem Podcast "Ruf mich an", in dem er vor einigen Tagen zu Gast war.

Nach dem 2:1-Heimsieg der Frankfurter Eintracht gegen den FC Bayern München setzte Hinteregger seinen Plan dann gleich mal in die Tat um.

Kurz nach dem Spielende wurde er mit einer Kiste Bier in der Hand gesichtet und marschierte schnurstracks in Richtung SGE-Kabine. Der Klub teilte ein entsprechend Foto über die Sozialen Medien und kommentierte: "Gruß von Hinti: Heute wird nicht auf die Handys geschaut!"

Zuvor hatte der Innenverteidiger der Frankfurter gegen den Rekordmeister aus München eine über weite Strecken starke Leistung abgeliefert (sport.de-Note 2,5). Für Hinteregger persönlich war es der zweite Sieg in seiner Karriere gegen den FC Bayern. Beim überragenden 5:1-Erfolg im November 2019, dem letzten Spiel von Niko Kovac auf der Bayern-Bank, war der Abwehrspieler ebenfalls dabei und erzielte sogar einen Treffer.

Durch den Heimsieg gegen den Champions-League-Sieger hat Eintracht Frankfurt alle Trümpfe im Rennen um die Königsklasse in der eigenen Hand. Aktuell beträgt der Vorsprung des Tabellenvierten sechs Zähler auf die Verfolger aus Leverkusen und vom BVB.