Leipzig nur mehr zwei Punkte hinter den Bayern

APA (AFP)

Sabitzer erzielte bei Leipzigs 3:0-Sieg gegen die Hertha das Führungstor

RB Leipzig hat in der deutschen Bundesliga den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern auf zwei Punkte verkürzt. Die Sachsen feierten am Sonntag in Berlin gegen Hertha BSC einen 3:0-Erfolg, tags zuvor hatten die Münchner bei Eintracht Frankfurt 1:2 verloren. Die Führung der Gäste besorgte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer mit einem Schuss aus knapp 30 Metern (28.), Nordi Mukiele (71.) und Willi Orban (84.) erzielten die weiteren Treffer.

>> Spielbericht: Hertha BSC gegen RB Leipzig

Leipzig gelang damit eine kleine Wiedergutmachung für das 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Budapest gegen Liverpool. Davor hatte Bayer Leverkusen dank eines Tores von Edmond Tapsoba (94.) gerade noch ein 1:1 in Augsburg erreicht, nachdem die Hausherren durch Florian Niederlechner (5.) auf 1:0 gestellt hatten.

Michael Gregoritsch war bei Augsburg ebenso Ersatz wie auf der Gegenseite Aleksandar Dragović. Leverkusen liegt nun als Fünfter schon fünf Punkte hinter den viertplatzierten Frankfurtern.

apa