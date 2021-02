Kohfeldt: "Das war nix heute"

nordphoto.GmbH / gumzmedia via www.imago-images.d

Florian Kohfeldt von Werder Bremen fällte ein klares Urteil

Nach dem Remis gegen den FC Augsburg haderte Bayer-Trainer Peter Bosz mit der Leistung seines Teams. Auch Bayerns Trainer Hansi Flick zeigte sich nach der Auswärtsniederlage bei Eintracht Frankfurt (1:2) selbstkritisch. Derweil feierte BVB-Trainer Edin Terzic seine Spieler nach dem überlegenen 4:0-Derbysieg gegen den FC Schalke. Die Stimmen zur Bundesliga:

Florian Kohfeldt (Trainer SV Werder Bremen) ...

... zum Spiel: "Es ist schwer zu erklären, was heute schiefgelaufen ist. Wir waren individuell und als Mannschaft ganz weit entfernt von dem, was wir in den vergangenen Wochen gezeigt haben. Dann sieht man auch deutlich, wie schnell uns so ein Spiel wegbricht. Die Gegentore - besonders die ersten drei - waren viel zu einfach herausgespielt. Uns hat es an Zielstrebigkeit gefehlt und wir waren zu zögerlich. Das war nix heute."

... über die Aussichten nach der Niederlage: "Wir haben es als Mannschaft immer geschafft, nach solchen Ausrutschern eine positive Reaktion zu zeigen. Das müssen wir auch jetzt wieder schaffen, denn nächste Woche wartet mit Eintracht Frankfurt eine sehr gute Mannschaft auf uns, die in Topform ist. Wir sind immer noch im Soll und relativ weit weg von unten."

... zu Niclas Füllkrug (vor dem Spiel): "Niclas hat immer wieder Probleme gehabt dieses Jahr. Er ist so wichtig für uns, dass ich nicht zu früh ein Risiko eingehen möchte"

... zu den Gerüchten über einen Wechsel nach Mönchengladbach (vor dem Spiel): "Es hat sich kein Sachverhalt geändert. Nur weil an einem anderen Standort ein Trainer wechselt, ändert sich für mich nichts. Ich bin sehr gerne Werder Trainer."

Theodor Gebre Selassie (Kapitän Werder Bremen) zum Spiel: "Wir haben heute nicht das gezeigt, was uns die vergangenen Wochen ausgezeichnet hat. Die ersten beiden Gegentore waren ein Beleg dafür, sowas passiert uns für gewöhnlich nicht. Kurz nach dem Seitenwechsel kassierten wir das dritte Tor und dann ist es extrem schwierig, in das Spiel zurückzukommen."

Ömer Toprak (Werder Bremen) zum Spiel: "Es hat nirgends gepasst, es war einfach ein schlechtes Spiel von uns. In allen Bereichen haben wir vermissen lassen, was wir in den vergangenen Wochen gezeigt haben und dann verlierst du auch verdient 4:0."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG 1899 Hoffenheim) ...

... zum Spiel: "Wir haben über 90 Minuten sehr stabil gespielt und zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Das ist nicht selbstverständlich und das macht mich stolz. Wir haben eine englische Woche in den Beinen und ein schwer zu verarbeitendes Spiel am Donnerstag gehabt. Die Leistung heute kann man überhaupt nicht hoch genug einschätzen."

... zur Frage, in welche Richtung die TSG sportlich blickt: "Wir brauchen unseren Blick weder nach oben noch nach unten zu richten. Wir müssen sicherstellen, dass wir unsere Leistungen stabilisieren und dann kommen die Punkte von alleine."

... zu Neuzugang und Torschütze Rutter: "Der Junge macht Spaß. Er ist noch nicht so lange da, spricht kein Deutsch und kaum Englisch und wird dennoch sofort von allen akzeptiert. Das liegt an seiner Art und Ausstrahlung."

... zu den Reisestrapazen (vor dem Spiel): "Wir sind erst am Freitag geflogen, konnten aber ausschlafen. Wenn man zuhause spielt und in seinem eigenen Bett schlafen kann, ist es immer einfacher. "

... zu den vermehrten Ausfällen im Kader (vor dem Spiel): Es fällt schwer, sich daran zu gewöhnen. Es ist immens und in dieser Form habe ich so etwas noch nicht erlebt. Das Credo war und bleibt, dass wir uns daran nicht aufhängen dürfen. Wir können es nicht ändern und müssen die Situation so lösen, wie sie ist. Das machen wir soweit gut, es wird nur Zeit, dass wir uns dafür auch belohnen."

Ihlas Bebou (Torschütze TSG 1899 Hoffenheim) ...

... zum Spiel: "Wir haben heute sehr viel investiert und jeder wollte gewinnen. Die Chancenverwertung heute war ebenfalls sehr gut und ich bin froh, dass wir die drei Punkte geholt haben."

... über die Doppelbelastung durch die Europa League: "Wir haben uns das vergangene Saison verdient. Wir wollten in die Europa League und haben das auch erreicht. Wir freuen uns über jedes Spiel, welches wir dort bestreiten dürfen und wollen natürlich auch in die nächste Runde einziehen."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "3:0 - das sieht nicht schön aus. Wir haben die Tore zu den schlechtesten Momenten bekommen. Wir müssen hart arbeiten, das Quäntchen Glück ist momentan nicht da. Wir sind ein bisschen bestraft worden. Für die Spieler ist es psychologisch nach den Niederlagen nicht einfach. Wir haben keine Panik."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Am Ende ist das Ergebnis etwas zu hoch, weil der Gegner nicht drei Tore schlechter war. Es ist schön, dass wir wieder oben dran sind. Auch für das Ziel Champions-League-Qualifikation ist es wichtig, ein bisschen Ruhe zu haben. Wir müssen fokussiert bleiben und versuchen, unsere Spiele zu gewinnen."

Peter Bosz (Trainer Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Unser Anspruch ist ein anderer, wir wollen hier gewinnen. Wenn man allerdings den Spielverlauf sieht und wie die Jungs bis zum Ende gekämpft haben, mindestens noch einen Punkt zu holen und das auch schaffen, dann ist das ein Kompliment für die Spieler. Gegen eine Mannschaft, die hinten so tief steht, ist es schwierig, mit Tempo zu spielen. Wir müssen gegen eine Mannschaft wie Augsburg sehr präzise spielen. In der ersten Halbzeit hatten wir fast keine Torchance, obwohl wir das Spiel kontrolliert haben. Durch Wechsel haben wir uns in der zweiten Halbzeit offensiver aufgestellt, da wir unbedingt noch das Tor machen wollten. Das uns das dann noch gelungen ist, dafür gebührt den Spielern ein großes Kompliment."

... zu den vergangenen Leistungen seiner Mannschaft (vor dem Spiel): "In der Hinrunde waren wir sehr stabil. Das kommt aber auch daher, dass wir die Spiele gewonnen haben. Wenn du Spiele gewinnst, ist es immer einfacher. Es wird wichtig sein, dass wir wieder einen solchen Lauf starten. Wir müssen mehrere Spiele hintereinander gewinnen. Wir müssen Spiele, wie in Stuttgart - wo wir gut gespielt haben - oder auch gegen Mainz, gewinnen. Dann kommt das gute Gefühl wieder."

Sven Bender (Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Ich freue mich über den Punkt. Wenn man 94 Minuten in Rückstand liegt, dann muss man glücklich darüber sein. In der Situation, in der wir uns zurzeit befinden, fehlt uns einfach die Leichtigkeit und die Sicherheit für unser Spiel. Das sind alles Faktoren, welche nicht einfach so runterzuspielen sind, wenn es mal nicht läuft."

... zum Europa-League-Rückspiel gegen Bern: "Es kommt darauf an, dass Spiel zu gewinnen. Am liebsten gewinnen wir zu null und kommen so eine Runde weiter. Es wird sehr schwer werden - das Hinspiel hat gezeigt was für ein Gegner auf uns wartet. Sie sind eine sehr starke Mannschaft, aber in der zweiten Halbzeit am Donnerstag haben wir bewiesen, dass wir jede Mannschaft schlagen können, wenn wir unser Potenzial abrufen."

Niklas Lomb (Torwart Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Wir haben nie aufgegeben, das ist das positive. Wir haben immer weitergearbeitet und wollten das Tor machen, welches uns in letzter Sekunde gelungen ist. Es ärgert mich natürlich brutal, dass mir so ein Fehler passiert ist."

... zu seinem Patzer vor dem 1:0: "Im Spiel habe ich versucht, es direkt abzustellen. Es ist natürlich etwas, was einen sehr stört, aber damit kann ich mich jetzt nicht weiter aufhalten, denn es geht weiter."

Felix Uduokhai (FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Es ist sehr bitter, in der letzten Sekunde den Ausgleichstreffer zu kassieren. Wir haben gut verteidigt und wenig zugelassen. Natürlich hatte Leverkusen deutlich mehr vom Spiel und wir wussten auch, dass sie spielerisch eine Klasse besser sind als wir. Wir haben uns gut dagegengestellt, aber waren vielleicht doch zu defensiv. Es tut einfach extrem weh, in der letzten Sekunde das 1:1 zu kassieren."

... zum fehlenden Selbstvertrauen der Mannschaft: "Wir wissen, dass wir nicht allzu gut dastehen und die Punkte schwinden. Die hinteren Teams - wie Mainz - punkten zurzeit auch sehr gut. Als Mannschaft müssen wir zusammenhalten."

... zu den anstehenden Spielen gegen direkte Konkurenten: "Es wird kein schöner Fußball gegen solche Mannschaften. Wenn beide Klubs unten in der Tabelle stehen, dann zählen nur die Punkte. Da müssen wir auf jeden Fall punkten."

Florian Niederlechner (Torschütze FC Augsburg): "Es ist extrem bitter, wenn man in der letzten Sekunde das 1:1 kassiert. Wir haben ein sehr leidenschaftliches und gutes Spiel bestritten. Klar hat Leverkusen uns am Ende hinten reingedrückt. Wir können und müssen viel aus dem Spiel mitnehmen. Nächste Woche haben wir ein schweres Spiel, wo wir drei Punkte holen müssen."

Alfred Finnbogason (FC Augsburg) ...

... zu seiner Verletzung (in der Halbzeit): "Mir geht es schon ein wenig besser. Ich arbeite natürlich hart daran, dass ich der Mannschaft bald wieder helfen kann. Ich brauche nur ein paar Wochen, bis ich wieder topfit bin, aber ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauert."

... zur mentalen Form der Mannschaft (in der Halbzeit): Natürlich ist es immer schwer, wenn die Erfolgserlebnisse ausbleiben. Wir leiden darunter, suchen aber auch nach Lösungen. Wir wissen, dass es schnell eng werden kann im Abstiegskampf. Deswegen zählt jeder Punkt.

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg) ...

... zur sportlichen Lage der Augsburger (vor dem Spiel): "Der Druck ist immer da. Wenn man gut punktet, entsteht ein positiver Druck. Zurzeit entsteht bei uns ein negativer Druck. Das muss man allerdings aushalten, wenn man im Fußball arbeitet. Natürlich haben wir gerade zu Beginn der Saison eine Phase gehabt, wo wir viel gepunktet haben, in den letzten Spielen hat uns auch einfach das Spielglück gefehlt."

Christian Gross (Trainer Schalke 04): "Es war eine ganz bittere Sache, gegen den Erzrivalen so hoch zu verlieren. Es war ein Spiel, das komplett gegen uns lief. Mit dem Ausfall von Mustafi mussten wir umstellen, dann fiel auch noch Ralf Fährmann aus. Wir haben nicht gut verteidigt, wir hatten wenig Ballbesitz. Wir glauben bis zum vielleicht bitteren Ende, dass der Klassenerhalt noch möglich ist. Wir werden fighten, alles versuchen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir sind hierhergekommen, um den Derbysieg zu holen. Das ist uns auch gelungen, sowohl durch die Leistung als auch das Ergebnis. Lediglich eine Phase in der ersten Halbzeit war nicht so gut. Die Art und Weise, wie wir reagiert haben und die Tore geschossen haben, macht uns sehr zufrieden. Es hat Spaß gemacht. Wenn man gewinnt, tut das immer gut. Wenn man hier als Borusse gewinnt, dann tut das natürlich besonders gut."

Emre Can (Borussia Dortmund): "Wir wollten nach dem letzten Spiel ein Zeichen setzen. Jeder weiß, was das Spiel für die Fans bedeutet. Es ist für sie das wichtigste und emotionalste Spiel der Saison. Wir wollten drei Punkte holen und kämpfen. Das haben wir gemacht und verdient gewonnen. Bereits gegen Sevilla haben wir hinten gut gestanden. Heute hatten wir einen guten Plan und wenn jeder die Extraschritte macht sind wir eine starke Mannschaft. Wir dürfen nicht nachlassen und versuchen, dass in jedem Spiel zu zeigen. Dann können wir hoffentlich eine erfolgreiche Saison absolvieren."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Schalke hat nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt. In der ersten Halbzeit haben wir das zu selten ausgenutzt. Wenn du in Führung gehst, weiter offensiv spielst und ein gutes Positionsspiel hast, dann fallen irgendwann auch weitere Tore. Nach der Führung war es in der zweiten Halbzeit wichtig, dass wir drangeblieben sind. Schalke kam aus der Kabine und hat Druck gemacht, aber nach dem 3:0 war das Spiel entschieden."

Omar Mascarell (FC Schalke 04): "Das darf nicht passieren. Die erste Halbzeit war sehr schwer und ich denke die zweite Hälfte war besser. Wir hatten zwei klare Chancen, die wir müssen besser verwerten müssen. Nach dem dritten Tor waren wir kaputt. Das ist sehr schwer für uns, aber wir müssen weiter machen und hoffen. Wir müssen bis zum Ende an den Klassenerhalt glauben."

Michael Langer (Torwart FC Schalke 04): "Wir versuchen jede Woche alles rauszuhauen. Für uns hat es heute in einem immens wichtigen Spiel erneut nicht geklappt und da ist klar, dass wir traurig, enttäuscht und wütend sind. Das ist momentan einfach das Gefühl in uns und das Gefühl in der Kabine. Es ist eine enorm beschissene Situation. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns aufzurichten und weiter zu kämpfen."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Dieser Sieg gibt zusätzliche Kraft und Power. Ich möchte die komplette Mannschaft loben. Das hat mir imponiert. Es war ein Spiel mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. In der zweiten Halbzeit haben wir uns schwer getan, da musste Bayern auch und da haben sie ihre Klasse gezeigt. Das war die beste Saisonleistung von Amin Younes. In der ersten Halbzeit war es eine Weltklasseleistung."

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Frankfurt hat das sehr gut gemacht, wir waren nicht so im Spiel. In der zweiten Halbzeit können wir mit der Art und Weise zufrieden sein. Wir haben es versäumt, das Tor zu machen. Das wäre nicht unverdient gewesen. Wenn wir Punkte abgeben wie gegen Bielefeld und spielen wie in der ersten Halbzeit, dann ist es natürlich so, dass der Vorsprung schmilzt."

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "In der ersten Halbzeit haben wir stark gespielt und damit haben die Bayern anscheinend nicht gerechnet. Zum Glück haben wir da die Tore gemacht - es war dann logisch, dass Bayern in der zweiten Halbzeit anläuft."

Manuel Neuer (Torwart FC Bayern München): "Wir haben nicht aus dem Bielefeld-Spiel gelernt. Frankfurt hat offensiv starke Spieler und uns von Beginn an vor Probleme gestellt. Wir müssen von Anfang an Aggressivität zeigen. Wenn wir so spielen, wie in der zweiten Halbzeit, dann gewinnen wir das Spiel sicher."

Amin Younes (Torschütze Eintracht Frankfurt): "Wir müssen weiter an die Betroffenen denken. Als ich gestern gehört habe, dass das Attentat schon ein Jahr zurückliegt, hat mich das schwer getroffen. Die Familienangehörigen sollen wissen, dass wir an sie denken. Dafür steht die Stadt Frankfurt und dafür steht auch dieser Verein."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der Summe ist es eine bittere Niederlage in einer Situation, in der wir gute Ergebnisse brauchen. Wir hatten nicht die nötige Konsequenz und Überzeugung, um Mainz noch mehr hinten reinzudrücken und noch mehr Chancen zu erspielen. Es war eine Niederlage, die ich auf meine Kappe nehme, die ich verantworte."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Die erste Halbzeit war nicht gut. Es war eher glücklich, dass wir mit einem Unentschieden in die Pause gegangen sind. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser. Da haben wir nicht viel zugelassen. Am Ende war der Sieg etwas glücklich."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach): "Wir waren im Kampf, in den Zweikämpfen und vor dem Tor unterlegen. In der zweiten Halbzeit haben wir wenig zugelassen, aber die eine Möglichkeit fällt hinten wieder rein. Es ist bitter momentan"

Martin Schmidt (Sportdirektor 1. FSV Mainz 05): "Kurz nachdem Christian (Heidel) und ich hier angekommen sind haben wir uns gedacht: `Lass uns den geilsten Abstiegskampf machen. Es gibt nichts zu verlieren also warum nicht das unmögliche probieren?` Jetzt haben wir wieder den Anschluss geknüpft. Bei den Mannschaften vor uns steigt jetzt der Druck und die Nervosität mit jedem Punkt, den wir holen. Das wird sicherlich noch spannend."

Danny da Costa (1. FSV Mainz 05): "Der Glaube war vom ersten Tag, an dem ich hier war, da. Ich glaube, dass jedem klar ist, dass wir jeden Tag so hart arbeiten müssen, wie heute. Wir haben heute 90 Minuten gelitten und viel dem Ball hinterherrennen müssen, aber es ist natürlich umso schöner, wenn man am Ende sieht, dass es sich lohnt."

Lars Stindl (Kapitän Borussia Mönchengladbach): "Natürlich war zu Beginn der Woche etwas Unruhe hier am Borussia Park zu spüren. Als Verein und Mannschaft haben wir das aber ganz gut weggesteckt. Wir haben uns ganz normal auf das Spiel vorbereitet und heute war das auch kein Thema mehr."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben es verpasst, auf den VfB aufzuschließen, das ist schade, weil es heute möglich gewesen wäre. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit offensiv keine guten Lösungen gefunden, dabei hatte Stuttgart uns durchaus etwas angeboten. Wir tun uns schwer, Tore zu erzielen, wir haben momentan einfach nicht die Spieler, die reihenweise treffen. Das ist unser Los in dieser Saison, wir müssen mit dem, was uns zur Verfügung steht, arbeiten."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben in der ersten Hälfte den Gegner kontrolliert, aber die Räume, die wir für unser Spiel brauchen, nicht gefunden. Zum Glück hat es dann mit einem Standard zur Führung gereicht. Köln hat dann nochmal Druck entwickelt, aber am Ende stehen für uns die drei Punkte und hinten die Null, beides tut uns gut. Wir haben Köln auf Abstand gehalten und selbst einen kleinen Sprung gemacht."

Timo Horn (Torwart 1. FC Köln): "Es geht einem natürlich tierisch auf die Nerven, dass die Stuttgarter die drei Punkte mitnehmen können. Wir hätten näher an die Konkurrenz springen können, das war unser großes Ziel vor dem Spiel. Das hat nicht funktioniert, weil wir nicht genügend nach vorne investiert haben."

Marius Wolf (1. FC Köln): "In der ersten Halbzeit haben wir zu tief gestanden. Das müssen wir uns ankreiden und weiter trainieren. Wir befinden uns im Abstiegskampf, da zählen die Punkte und nächste Woche geht es weiter"

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart): "Der Sieg war enorm wichtig und auch, dass wir zu null gespielt haben. Sowas tut gut, gegen einen Gegner, der hinter uns steht und aufschließen will.

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war ein umkämpftes Spiel. Wir sind in der ersten Halbzeit nicht gut genug reingekommen. Nach der Pause wurde es besser. Dann hatte Union einen guten Angriff. Wir haben im Anschluss alles probiert, aber wir haben nicht unverdient verloren."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war eine sehr gute Leistung von uns, sonst hätten wir in Freiburg nicht gewinnen können. Wir haben sehr solidarisch verteidigt und auch immer wieder Nadelstiche gesetzt. Der Sieg war sicher nicht unverdient."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben ganz gut ins Spiel gefunden, wir haben es zu Beginn gut verteidigt. Mit der ersten Chance hat Wolfsburg dann aber das Tor machen können. Wolfsburg war die reifere und bessere Mannschaft. Gegen ihre Rückwärtsbewegung ist es schwer, zu Chancen zu kommen. Bei ihnen greift momentan ein Rad ins andere. An der Kraft hat es bei uns nicht gelegen."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin sehr zufrieden und froh über die Leistung der Mannschaft. Wir sind mit einer wunderschönen Aktion in Führung gegangen und haben dann nach der Pause nachgelegt. Es war ein sehr reifer Auftritt, ich möchte der Mannschaft für ihre Konzentration ein Kompliment machen. Wir haben auf sehr hohem Niveau mit Ball gespielt."