Gladbachs Neuhaus sieht "gute Chance, weiterzukommen"

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Florian Neuhaus verlor zuletzt mit seiner Gladbacher Borussia gegen Mainz 05

Mit Borussia Mönchengladbach musste Mittelfeldspieler Florian Neuhaus am zurückliegenden Wochenende einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen, unterlag in der Fußball-Bundesliga mit 1:2 zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05.

Die erneute Qualifikation für die Champions League ist außer Reichweite, selbst das Erreichen der Europa League ist in ernsthafte Gefahr geraten.

Obwohl die Borussia in der Bundesliga derzeit nur Mittelmaß darstellt und seit vier Begegnungen keinen Sieg mehr eingefahren hat, brennt der ganze Verein auf die bevorstehende Partie des Jahres. Auch Nationalspieler Neuhaus ist heiß auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen den englischen Tabellenführer Manchester City am Mittwoch (ab 21 Uhr).

Obwohl die Cityzens aktuell die vielleicht formstärkste Mannschaft in Europa sind, glaubt Neuhaus an eine Chance für seinen VfL: "Wir müssen uns auch vor Manchester City nicht verstecken", betonte der 23-Jährige im Gespräch mit dem "kicker" und fügte hinzu: "Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir auf hohem internationalen Niveau mithalten können. Und dass wir uns gegen Mannschaften, gegen die wir nicht unbedingt in der Favoritenrolle stecken, vielleicht sogar leichter tun. Wir werden unsere Chance suchen."

ManCity siegte am letzten Sonntag mit 1:0 beim FC Arsenal und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League auf satte zehn Punkte aus. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola blickt auf eine alles überragende Serie von 18 Pflichtspielsiegen in Folge zurück.

Trotz dieser imposanten Bilanz aus den letzten zwei Monaten will Gladbach beim "Heimspiel" in Budapest am Mittwochabend seine Chance suchen, wie auch Neuhaus betonte: "City liebt den Ballbesitz und kommt über das Fußballerische, das Spielerische. Aber: International hat der Verein noch nicht so viel gewonnen. [...] Wenn wir zweimal an unserem Maximum spielen, dann haben wir eine gute Chance, weiterzukommen."

Der Gladbacher Stammspieler zieht sein Selbstbewusstsein vor allem aus den bisherigen Leistungen in der laufenden Saison in der Königsklasse. In der schwierigen Gruppe gegen Inter Mailand, Real Madrid und Shakhtar Donetsk sicherte sich die Elf vom Niederrhein Platz zwei und das Weiterkommen, hatte Inter und Real mehrfach am Rande der Niederlage.

Rose-Wechsel zum BVB beeinflusst Neuhaus "überhaupt nicht"

Neben der großen Vorfreude auf die Spiele gegen Manchester City dominierte zuletzt Cheftrainer Marco Rose die Schlagzeilen in Mönchengladbach. Sein bevorstehender Abschied nach Saisonende in Richtung Borussia Dortmund hatte den ganzen Klub aufgewühlt.

Neuhaus betonte allerdings, dass die Aufregung der letzten Tage keinen Einfluss auf ihn und die Teamkollegen genommen habe: "Nein, überhaupt nicht. Unabhängig von dieser Entscheidung ist klar, dass wir positive Ergebnisse brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir sind alle Profis, und es ist gut, dass wir uns jetzt wieder auf das Wesentliche konzentrieren können."

Roses Entscheidung sei "keine große Überraschung gewesen". Für Neuhaus gehöre so etwas "nun einmal zu unserem Business. Es ist eine persönliche Entscheidung, über die mir dann auch kein Urteil zusteht".

Wie es für den defensiven Mittelfeldmann selbst ab dem Sommer weitergeht, ließ Neuhaus hingegen noch bewusst offen. >> Mehr dazu: Neuhaus öffnet Tür für Gladbach-Abschied