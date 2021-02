BVB-Mitleid für Thon nur "schwer zu ertragen"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

S04-Legende Olaf Thon kann das Mitleid aus dem BVB-Lager nur schwer ertragen

Borussia Dortmund filetierte den FC Schalke 04 am Wochenende mit 4:0. Aus dem BVB-Lager gab es im Nachgang mitfühlende Worte. Der einstige Schalker Eurofighter Olaf Thon kann mit dem schwarz-gelben "Mitleid" nur sehr schwer umgehen.

Eine Niederlage im Ruhrpottderby gegen Borussia Dortmund schmerzt den FC Schalke 04 traditionell sehr. In dieser Saison kommt auch noch das katastrophale sportliche Abschneiden dazu. Neun Punkte beträgt der Rückstand bereits auf den Relegationsplatz, zwölf Spieltage vor Saisonende glaubt keiner mehr so wirklich an den Erhalt der Bundesliga-Klasse.

"Ich wünsche ihnen, dass sie in der Liga bleiben", sagte BVB-Abräumer Emre Can nach dem deutlichen Erfolg am Wochenende. "Wenn ich es mir raussuchen könnte, würde ich sie schon drinlassen", fügte der schwarz-gelbe Kapitän Marco Reus hinzu. Worte, die zwar gut gemeint sind, welche Olaf Thon aber nie und nimmer vernommen haben möchte.

"Ich nehme ihnen das vollkommen ab und kann nichts Hämisches daran erkennen - dieses echte Mitleid der Dortmunder ist für einen Schalker aber schwer zu ertragen", schreibt der Ur-Schalker in seiner "kicker"-Kolumne. "Es macht die Sache nicht besser, sondern schlimmer."

FC Schalke 04: "Die letzten Wochen und Monate machen fassungslos"

Angesichts der Schalker Entwicklung wolle er keineswegs von Traurigkeit sprechen, vielmehr sei er enttäuscht darüber, was mit dem Verein geschehe. "Die letzten Wochen und Monate machen einen fassungslos", meint der frühere Spieler der Knappen. Schalke hat in dieser Saison tatsächlich erst ein Spiel gewonnen und taumelt nahezu ungehindert dem Abstieg in die 2. Bundesliga entgegen.

Der erst Ende Dezember vergangenen Jahres engagierte Christian Gross flüchtet sich weiterhin in Positivität. Die nackten Zahlen sind aber auch unter der Leitung des Schweizers erschreckend: Nur fünf Punkte holte er aus den ersten neun Meisterschaftsspielen - und das bei einem besorgniserregenden Torverhältnis von 7:20.

Als "Schalker mit Leib und Seele" wehre sich auch Thon dagegen, "diesen tollen Verein abzuschreiben". Der 54-Jährige nimmt im Zuge dessen Gross' wieder und wieder gepredigte Worte auf und wolle "mit Optimismus vorangehen und an ein Wunder glauben". "Nach dem desolaten 0:4 gegen mittelmäßige Dortmunder will ich die Schalker noch nicht aufgeben."

Am kommenden Spieltag gastieren die Schalker beim VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr). Ein Spiel, das laut Thons Ansichten endlich einmal gewonnen werden muss. Wirklich davon überzeugt ist der Klubrepräsentant allerdings nicht: "Natürlich lebe ich nicht hinterm Mond und will nicht verhehlen, dass die Zeit längst drängt und man bei den bisherigen Leistungen nicht erwarten kann, dass Schalke plötzlich drei, vier Siege in Serie gelingen."