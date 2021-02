Comeback von Thomas Müller ausgerechnet gegen den BVB?

Stefan Matzke

Thomas Müller könnte gegen den BVB wieder im Trikot des FC Bayern spielen

Nach seinem positiven Corona-Test wird die Rückkehr von Thomas Müller beim FC Bayern wohl noch einige Wochen auf sich warten lassen. Offenbar soll der Rio-Weltmeister erst am 24. Bundesliga-Spieltag sein Comeback geben - ausgerechnet gegen den BVB.

Seit dem späten Abend des 12. Februars und seiner Rückkehr nach München mit einem Ambulanz-Flieger befindet sich Thomas Müller in häuslicher Isolation. Zuvor war der 31-Jährige kurz vor dem Finale der Klub-WM in Katar positiv auf das Coronavirus getestet worden und bereits in Doha umgehend von der Mannschaft isoliert worden.

Wann der in dieser Saison einmal mehr so wichtige Offensivspieler wieder im Bayern-Trikot auf dem Platz stehen kann, ist auch knapp zwei Wochen später völlig offen. Klar scheint: Selbst nach Ablauf seiner Quarantäne wird Müller nicht umgehend wieder in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren.

"Sport1" berichtet konkreter von den Plänen des Rekordmeisters mit seinem Dauerbrenner. Demnach solle Müller, der sich am vergangenen Wochenende in einem Instagram-Video bereits "wieder gesund" meldete, im Mannschaftstraining zunächst nur langsam an die Maximalbelastung herangeführt werden.

Das bedeute, dass er das Champions-League-Spiel bei Lazio Rom am Dienstag genauso wie die kommende Partie in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln definitiv verpassen werde.

Der Comeback-Plan mit Müller sehe stattdessen vor, dass dieser erstmals am 6. März wieder zu einem Pflichtspiel-Einsatz für den FC Bayern kommen werde. Dann treffen die Münchner in der heimischen Allianz Arena auf den BVB - ein Duell, das für die Gastgeber trotz des deutlichen Vorsprungs auf den westfälischen Rivalen von aktuell 13 Punkten von großer Wichtigkeit im Kampf um die Meisterschaft ist. Denn aktuell beträgt der Vorsprung des FC Bayern als Spitzenreiter auf Verfolger RB Leipzig nur zwei Zähler.