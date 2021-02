Flick deckt auf: Darum spielte Musiala so wenig

Marco Donato via www.imago-images.de

Hansi Flick hat auf der Pressekonferenz des FC Bayern Rede und Antwort gestanden

Trotz des Ausfalls von Thomas Müller stand Jamal Musiala zuletzt kaum für den FC Bayern auf dem Platz. Trainer Hansi Flick begründete seine Entscheidung mit einer kleinen Formschwäche des Youngsters.

"Normal ist Musiala immer eine Option", stellte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Lazio Rom klar.

Flick betonte allerdings auch: "In der Entwicklung von so einem jungen Spieler gibt es aber immer mal Höhen und Tiefen oder weniger dramatische Schwankungen."

In den letzten Woche habe es sehr viel Trubel um seine Person gegeben. "Als Trainer haben wir das bemerkt. Im Finale der Klub-WM hat er zum Beispiel nicht so performt. Er ist aber auf einem guten Weg und ist eine Option für morgen", so Flick.

In den letzten drei Bundesliga-Spiel stand der erst 17 Jahre alte Musiala lediglich für acht Minuten gegen Eintracht Frankfurt (1:2) auf dem Platz.

Startelfgarantie für Goretzka

Flick plant nach dem starken Comeback von Leon Goretzka in Frankfurt im Achtelfinal-Hinspiel mit dem Nationalspieler für die Startelf. "Er wird von Anfang an spielen", sagte der Trainer über Goretzka.

Der Mittelfeldmann war am vergangenen Samstag bei der Eintracht (1:2) nach überstandener Corona-Erkrankung zur Pause eingewechselt worden. Flick betonte, er "erwarte" von Goretzka erneut eine starke Leistung und, "dass er das Spiel ankurbelt".

Niklas Süle dagegen ist leicht angeschlagen und hat am Montag mit dem Training ausgesetzt. Der Nationalspieler habe "einen Pflegetag" eingelegt, sagte Flick, reise aber mit nach Italien: "Er wird auf jeden Fall dabei sein." Joshua Kimmich sei indes "eine Option" auch für die rechte Abwehrseite.

Verzichten muss Flick auf die Corona-Patienten Thomas Müller und Benjamin Pavard. Serge Gnabry, Corentin Tolisso, Douglas Costa, Alexander Nübel und Tanguy Nianzou fehlen nach Verletzungen.

"Ich schaue positiv nach vorne", betonte Flick trotz der jüngsten Rückschläge gegen Bielefeld (3:3) und Frankfurt: "Die Champions League ist für uns eine besondere Sache, das sind besondere Spiele. Da erwarte ich auch, dass die Mannschaft besonders motiviert ist."

Er habe eine gewisse Idee, "wie wir Fußball spielen wollen. Die möchte ich sehen, von Anfang an", betonte Flick und ergänzte zuversichtlich: "Ich habe absolutes Urvertrauen in die Mannschaft, dass sie das bei Lazio zeigt."

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz des FC Bayern zum Nachlesen:

+++ Stimmt es, dass das Hygiene-Konzept verschärft wurde +++

Mit der Sorge, dass noch etwas passieren kann, leben wir alle. Es ist verschärft worden und wir müssen damit leben. Es gilt, Maske zu tragen, Abstand zu halten, die Hände zu waschen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber es kann keiner voraussagen, ob noch etwas kommt. Das hoffen wir alle. Es ist für die Mannschaft keine schöne Situation. Zudem sorgen wir uns natürlich um Teile des Stuffs, die zur Risikogruppe gehören und die wir schützen wollen.

+++ Warum spielt Musiala so wenig? +++

Normal ist Musiala immer eine Option. In der Entwicklung von so einem jungen Spieler gibt es aber immer mal Höhen und Tiefen oder weniger dramatische Schwankungen. Die letzten Wochen waren für ihn sehr viel, es gab viel Trubel um seine Person. Als Trainer haben wir das bemerkt. Im Finale der Klub-WM hat er zum Beispiel nicht so performt. Er ist aber auf einem guten Weg und ist eine Option für morgen.

+++ Was erwarten sie von Lazio? +++

Man hat die Spiele gegen Dortmund noch im Hinterkopf, da haben sie gut gespielt. Die Lazio-Vergangenheit von Miroslav Klose kann uns helfen. Er hat immer guten Input und hat mit dem ein oder anderen Spieler noch gespielt. Wir befinden uns im Austausch.

Im Moment nimmt die Ausbildung zum Trainer Klose allerdings sehr ein. Das war aber auch so geplant. Er bekommt alle Zeit der Welt. Er will natürlich möglichst gut abschließen und wir drücken ihm die Daumen.

+++ Was ändern sie gegen Lazio? +++

Ich möchte schon, dass meine Mannschaft von Anfang an da ist. Wir haben eine Idee von Minute eins an und die will ich auch wieder sehen. Ich bin davon überzeugt, dass das Team das in Rom zeigt. Die Mannschaft hat die Qualität.

+++ Spielt Kimmich rechts? Was ist mit Süle? +++

Wir hatten einige Spieler, die ein bisschen angeschlagen waren, darunter auch Niklas Süle. Wir haben ihm für heute einen Pflegetag verordnet und er wird mitfahren.

Es kann durchaus sein, dass Kimmich auf der rechten Seite spielt. Das lassen wir uns noch einmal durch den Kopf gehen.

+++ Wie steht es um Goretzka? +++

Leon ist nach zwei Wochen Coronaerkrankung zurückgekommen. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben ihn sehr gut untersucht und es ist nichts zurückgeblieben. Gegen Frankfurt hat er bewiesen, dass es für eine Halbzeit reicht, gegen Lazio wird er von Anfang an spielen.

Wenn er mindestens einen Durchgang lang seine Leistung abruft, tut unseren Spiel das gut.

+++ Warum sind sie derzeit nicht in Top-Verfassung? +++

Ich bin keiner, der Ausreden sucht. Wir analysieren die Spiele und es ist klar, die erste Halbzeit gegen Bielefeld und gegen Frankfurt war nicht gut. Der Blick auf die zurückliegenden Wochen zeigt aber auch, dass die Belastung groß war, der ein oder andere Spieler uns fehlt

Wir sind aber sehr motiviert und gehen nun das Spiel in der Champions League an.

+++ Nun hat sich Flick eingefunden +++

Als nächstes übernimmt Trainer Hansi Flick das Mikro. Wir dürfen gespannt sein, was der Coach zu sagen hat.

+++ Über die zuletzt schwachen Auftritte und wie ein solcher morgen verhindert werden sollen +++

Die Reisen waren zuletzt sehr anstrengend, wir hatten zudem viele verletzte Spieler. Aber morgen steht ein Spiel in der Champions League auf dem Programm und wir werden alles geben, um zu gewinnen.

+++ Hat das Tor im CL-Finale dein Standing verändert? +++

Nicht wirklich. Ich habe noch mehr Selbstvertrauen, mein Platz im Team war aber schon vor dem Treffer wichtig.

+++ Wie baust du Tolisso auf? +++

Ich habe schon mit dem Trainer über ihn gesprochen. Ich kenne seine Situation, ich war schon häufiger verletzt. Allerdings sind wir professionell und arbeiten alle daran, fit zurückzukommen.

+++ Wie empfindest du die Corona-Maßnahmen? ++

Es stimmt, es gibt sehr viele Regeln und Vorschriften und wir haben manchmal mehrere Tests am Tag. Aber das gehört dazu, wenn wir weiterspielen wollen. Wir machen alles, was nötig ist.

+++ Coman eröffnet +++

Kingsley Coman stellt sich zuerst den Fragen der Presse.

+++ Los geht's +++

Alle Beteiligten haben sich auf dem Podest eingefunden. Die PK des FC Bayern kann beginnen.

+++ Wer steht dem FC Bayern zur Verfügung? +++

Mit Benjamin Pavard, dem nächsten Corona-Fall beim FC Bayern, fehlte zuletzt ein wichtiger Bestandteil der Vierer-Abwehrkette. Gegen Frankfurt setzte Hansi Flick auf der rechten Seite auf Nationalspieler Niklas Süle, der jedoch keinen guten Tag erwischte (sport.de-Note 5,0). Darf sich der 25-Jährige erneut beweisen oder spielt Bouna Sarr gegen die Römer von Anfang an?

+++ Bayern-Gegner Lazio: Ein Auf und Ab +++

Lazio Rom hat sich zusammen mit Borussia Dortmund in der Champions-League-Gruppe F für die K.o.-Phase qualifiziert. Die Italiener überzeugten dabei vor allem im ersten Spiel gegen den BVB (3:1), am Ende reichte ein schmeichelhaftes Remis (2:2) gegen Brügge zum Weiterkommen.

In den letzten fünf Spielen zeigte die Mannschaft von Simone Inzaghi ein Auf und Ab. Im Coppa-Viertelfinale schied Lazio gegen Atalanta aus, rächte sich jedoch kurz darauf in der Liga (3:1) und ließ einen Sieg Cagliari (1:0) folgen. Gegen Tabellenführer Inter (1:3) war Lazio danach jedoch chancenlos, das jüngste 1:0 gegen Sampdoria dürfte aber wieder Auftrieb geben. Lazio rangiert aktuell auf Platz fünf.

+++ Der Vorsprung des FC Bayern in der Bundesliga schmilzt +++

Das 3:3-Unentschieden gegen Arminia Bielefeld und die 1:2-Pleite im Top-Spiel bei Eintracht Frankfurt haben den Klub-Weltmeister aus München vorerst auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Betrug der Abstand auf Verfolger RB Leipzig in der Liga zuletzt noch sieben Punkte, sind es derer nun nur noch zwei. Der Titelkampf in der Bundesliga ist wieder spannend! Wie präsentiert sich der amtierende Champions-League-Sieger in der Königsklasse?