FC Bayern will bei Lazio die "Antwort geben"

Lazios Ciro Immobile ist die größte Gefahr für Bayern

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg in der deutschen Bundesliga will Bayern München in der Champions League bei Lazio Rom zurück in die Erfolgsspur finden. Atlético Madrid und Chelsea stehen sich coronabedingt in Bukarest gegenüber.

Der FC Bayern will die nationale Schwächephase nicht in die Champions League mitnehmen. Im Achtelfinalduell mit Lazio Rom startet der Titelverteidiger am Dienstagabend (21:00 Uhr) trotz alledem als Favorit. Das Remis gegen Bielefeld, gefolgt von der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt sollen beim Start in die K.o.-Phase keine Spuren hinterlassen haben. Seit immerhin 17 Partien sind David Alaba und Co. in der Champions League ungeschlagen.

Bukarest ist aufgrund der Corona-Situation Schauplatz des zweiten Dienstagduells zwischen Atlético Madrid und Chelsea. Seit Trainer Thomas Tuchel bei den "Blues" angeheuert hat, haben die Engländer nicht mehr verloren. Atléticos Kurs auf dem Weg zum Meistertitel in Spanien geriet zuletzt ins Schlingern. Gegen Chelsea muss Trainer Diego Simeone außerdem verletzungsbedingt auf die Stammspieler José María Giménez, Yannick Carrasco und Šime Vrsaljko verzichten.

Bayern-Trainer Flick hat "absolutes Urvertrauen" in sein Team

Bayerns Leon Goretza bemühte vor der Abreise nach Rom eine Fußballerweisheit: "Wir werden schauen, dass wir die Antworten in den kommenden Spielen auf dem Platz geben", sagte der deutsche Internationale, dessen 45-Minuten-Comeback nach einer Corona-Erkrankung zuletzt ein Lichtblick war. Unverändert ausfallen werden Thomas Müller und Benjamin Pavard, Serge Gnabry und Corentin Tolisso fehlen verletzt.

Hansi Flick versprühte Zuversicht: "Ich möchte, dass meine Mannschaft von Anfang an da ist. Ich habe da absolutes Urvertrauen, dass das Team das zeigt. Wir haben die Qualität", sagte Bayern Cheftrainer. Er baut auch auf die Expertise seines Assistenten Miroslav Klose. Der ehemalige Torjäger spielte von 2011 bis 2016 für Lazio. "Er hat ein gutes Auge für die Gegner", meinte Flick über den 42-jährigen Klose.

Die Bayern gehen mit einer negativen Champions-League-Bilanz in K.o.-Spielen gegen Mannschaften aus Italien ins Achtelfinale. Von den bisher sieben Vergleichen verloren sie vier. In den letzten zwei K.o.-Duellen setzten sich die Münchner aber jeweils gegen Juventus Turin durch.

Lazio war Anfang Jänner noch Neunter der Serie A. Sieben Siege holten die Römer dann in acht Spielen. Nur Inter gelang es, die nun fünftplatzierte Elf von Trainer Simone Inzaghi zu schlagen. "Wir wollten dieses Achtelfinale mit aller Kraft. Und jetzt werden wir versuchen, unsere beste Seite zu zeigen", sagte Inzaghi nach dem 1:0 gegen Sampdoria Genua. Lazio hat seit Mitte Dezember auch alle sieben Pflichtspiele im Stadio Olimpico gewonnen.

Haben die Bayern Robert Lewandowski, heißt Lazios Starangreifer Ciro Immobile. Der 31-Jährige hält bei 14 Saisontoren in der Liga. In der Champions League hat Immobile bei vier Auftritten in der Gruppenphase fünf Treffer erzielt. Lewandowski hält erst bei drei Toren.

Chlesea-Coach Tuchel: "Wir treffen nicht genug"

Chelseas letzter Auftritt blieb erfolglos, gegen Ralph Hasenhüttls Southampton schaute nur ein 1:1 heraus. Tuchel war unzufrieden. "Wir treffen nicht genug", sagte er. "Es fehlt die Präzision." Sein Landsmann, Stürmer Timo Werner, sah Chelsea "auf Augenhöhe" mit Atlético. "Beide Mannschaften kassieren wenige Gegentore und können sehr guten Fußball spielen. Vielleicht ist es ein kleiner Vorteil, dass wir nicht in Madrid antreten müssen, sondern in Bukarest", sagte er im "Kicker"-Interview.

Tabellenführer Atlético patzte in "La Liga" am Wochenende mit einem 0:2 zu Hause gegen Levante. Real Madrid kam der Truppe von Trainer Diego Simeone bei einem Spiel mehr bis auf drei Punkte nahe. Die Gruppenphase überstand Atlético nur dank zweier hart erkämpfter Siege gegen Salzburg. "Wir haben uns ein bisschen schwer getan. Aber das ist Vergangenheit", meinte Mittelfeldmann Koke, der mit "guten Erinnerungen" nach Bukarest kommt: 2012 holte er in der rumänischen Hauptstadt mit Atlético im spanischen Finale gegen Athletic Bilbao die Europa League.

