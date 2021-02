Sturm: Sperre für Siebenhandl, Kiteishvili droht lange Pause

APA

Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl wird für ein Spiel gesperrt

Sturm-Tormann Jörg Siebenhandl wird nach seiner roten Karte gegen den WAC für das Heimspiel gegen Salzburg gesperrt. Mittelfeldregisseur Otar Kiteishvili laboriert an einer Muskelverletzung in der Wade

Die Sorgen bei Bundesligist Sturm Graz werden nicht weniger. Für das Heimspiel gegen Red Bull Salzburg am kommenden Sonntag gesellen sich mit Torhüter Jörg Siebenhandl und Regisseur Otar Kiteishvili zwei Leistungsträger zu den Ausfällen dazu.

Siebenhandl wurde vom Liga-Strafsenat wegen seiner roten Karte beim Heim-1:2 gegen den WAC für eine Partie gesperrt, Kiteishvili erlitt in jener Partie eine vermutlich schwere Verletzung in der linken Wade, wie die Grazer am Montag bekanntgaben. Der Georgier soll am Dienstag noch einmal untersucht werden, jedoch scheine sicher, dass er "mehrere Wochen pausieren" werde müssen.

Auch die zuletzt angeschlagenen Jon Gorenc Stankovič und Kevin Friesenbichler sind für das Match gegen Salzburg fraglich, Andreas Kuen schmerzt die Schulter. Philipp Huspek laboriert an einer Rippenverletzung, wie lange er ausfallen wird, ist unklar.

