Matthäus sieht bei RB eine bessere Bank als bei Bayern

In der Breite sieht Matthäus Leipzig stärker als Bayern

Für Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wird der neunte Meistertitel in Folge für Bayern München "kein Selbstläufer". Der auf zwei Punkte herangerückte Bundesliga-Verfolger RB Leipzig könne "von der Bank aus für mich auf den meisten Positionen besser nachlegen", schrieb der 59-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Dieser Umstand würde vor allen dann zur Herausforderung für den Sextuple-Gewinner aus München, wenn dieser noch mehr Ausfälle in der nächsten Zeit hinnehmen müsse. "Schon jetzt ist es so, dass sich Hansi Flick in kritischen Situationen zur Ersatzbank umdreht und denkt: Wer genau kann mir jetzt wirklich weiterhelfen?"

Die Neuzugänge beim Rekordmeister seien aktuell noch keine Verstärkungen, merkte Matthäus an: "Marc Roca und Co. sind immer noch eine Wette auf die Zukunft." Beim FC Bayern habe man aber kaum Zeit zur Entwicklung und müsse "am besten sofort funktionieren, spätestens aber dann, wenn man gebraucht wird".

Die aktuelle Phase sei entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison. "Wenn die Bayern die Wende schaffen, weil mit (Thomas) Müller und (Leon, d. Red.) Goretzka auch Struktur, Mentalität und Führung wiederkommen, werden sie den Titel in der Liga verteidigen und auch in Europa ein gewichtiges Wort mitsprechen", glaubt der langjährige Bayern-Profi: "Verschärft sich aber die Lage personell, könnte die Saison weit weniger erfolgreich zu Ende gehen."