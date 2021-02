Konkurrenz für den BVB: Inter lockt Gulácsi mit Top-Gehalt

motivio via www.imago-images.de

Péter Gulácsi soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Bei den Spekulationen über einen potenziellen Nachfolger von Roman Bürki bei Borussia Dortmund ist zuletzt immer wieder der Name Péter Gulácsi von RB Leipzig gefallen. Sollte der BVB die Bemühungen um den Schlussmann tatsächlich konkretisieren, müsste der Revierklub wohl tief in die Tasche greifen - und sich auf hochkarätige Konkurrenz einstellen.

Wie die "Bild" berichtet, gehört Gulácsi aktuell zu den Topverdienern bei RB Leipzig. Demnach streicht der Ungar inklusive Prämien mehr als fünf Millionen Euro im Jahr ein.

Dem Bericht zufolge müsste der BVB Gulácsi mehr bieten, um den 30-Jährigen nach Dortmund zu locken. Damit würde er wohl zum bestbezahltesten Torwart der Vereinsgeschichte aufsteigen.

Bürki soll sein Gehalt bei seiner Vertragsverlängerung bis 2023 im vergangenen Sommer auf sechs Millionen Euro hochgeschraubt haben. Marwin Hitz streicht aktuell wohl 1,5 Millionen Euro im Jahr ein.

Allerdings bekommt der BVB im Gulácsi-Poker wohl namhafte Konkurrenz. Laut "Sport Bild" ist auch Inter Mailand an einer Verpflichtung des RB-Schlussmanns interessiert. Die Italiener sind demnach sogar bereit, Gulácsi zehn Millionen Euro im Jahr zu bieten. Ein Gehalt, bei dem der BVB nicht mithalten könnte.

Gulácsi hatte zuletzt zwar betont, dass er sich in Leipzig wohl fühlt, eine Hintertür ließ er sich dennoch offen: "Ich fühle mich sehr wohl in Leipzig, auch meine Familie, es ist einfach perfekt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, langfristig hier zu bleiben. Ich habe über England und Salzburg meinen Weg in Leipzig gefunden", sagte er im "kicker".

Der Nationalspieler betonte jedoch auch: "Es müsste schon sehr viel passieren, dass ich diesen Weg auf meinen Wunsch hin verlassen würde."

Gulácsi besitzt Ausstiegsklausel

2015 wechselte Gulácsi von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig. Nach einer Saison in der 2. Bundesliga stieg der ungarische Torhüter mit den Sachsen ins Oberhaus auf. Knapp fünf Jahr später steht Gulácsi immer noch bei RB zwischen den Pfosten - und ist inzwischen als einer der besten Keeper in Deutschlands höchster Spielklasse etabliert.

Umso erstaunlicher, dass Gulácsi in seinem bis 2023 laufenden Vertrag ein Wechsel-Schlupfloch besitzt, wie sein Berater Hasan Cetinkaya unlängst gegenüber "Bild" bestätigte. Die in der entsprechenden Klausel festgelegte Ablöse sei "selbst für Corona-Zeiten sehr niedrig", betonte der Spieler-Agent im Zuge dessen, ohne eine konkrete Summe zu nennen. Laut "Sport Bild" liegt diese bei 13 Millionen Euro.