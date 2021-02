RB-Direktor Krösche trauert Upamecano nach

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Dayot Upamecano spielt ab der kommenden Saison für den FC Bayern

Dass RB Leipzig Dayot Upamecano ausgerechnet an den FC Bayern verloren hat, stößt den Sachsen natürlich sauer auf. Sportdirektor Markus Krösche findet die Trennung zwar schade, weist aber in einem Interview schon auf den designierten Upamecano-Nachfolger hin.

"Es ist schade, dass wir ihn verlieren. Es ist seine persönliche Entscheidung gewesen. Aber: So läuft eben das Geschäft, gerade wenn es Ausstiegsklauseln gibt", äußerte sich RB-Sportdirektor Markus Krösche in der "Sport Bild" über den Upamecano-Abgang. "Am liebsten hätten wir ihn gar nicht verloren."

Große Stücke hält Krösche schon jetzt auf Josko Gvardiol. Der Transfer des 19 Jahre alten Kroaten wurde schon im vorigen Sommer fixiert. Stolze 16 Millionen Euro kostet der U21-Nationalspieler, der noch bis Ende dieser Saison an das abgebende Dinamo Zagreb verliehen wurde. Krösche traue Gvardiol zu, "Dayot perspektivisch zu ersetzen". Der Transfer von Mohamed Simakan (20/Racing Straßburg) soll ebenfalls vor dem Abschluss stehen.

In der Endabrechnung hält Krösche den Upamecano-Deal jedenfalls für ein gutes Geschäft, selbst wenn RB Leipzig außerhalb der Corona-Pandemie und ohne Ausstiegsklausel wohl mindestens das Doppelte erhalten hätte. "42 Millionen Euro sind in Corona-Zeiten wie 80 Mio. Euro in Nicht-Corona-Zeiten", rechnete Krösche vor. Da die Ablösesummen seit Pandemiebeginn um bis zu 70 Prozent eingebrochen seien, habe RB einen "sehr guten finanziellen Ausgleich" erhalten.

Verlässt Julian Nagelsmann RB Leipzig?

Wie vor wenigen Wochen noch Upamecano, weckt auch der Julian Nagelsmann bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. Tottenham Hotspur soll den Leipziger Erfolgscoach als potenziellen Nachfolger für den in die Kritik geratenen José Mourinho ins Auge gefasst haben.

Krösche sieht keinen Grund, dass sich Nagelsmann im Sommer verändern könnte: "Julian fühlt sich wohl, weil er hier alles hat, was er braucht. Die Mannschaft entwickelt sich toll. Deshalb sehe ich keinen Grund für ihn zu wechseln - zumal er einen gültigen Vertrag bei uns besitzt."