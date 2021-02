Bericht: BVB bei Coulibaly-Deal "sehr zuversichtlich"

Ulrich Hufnagel

Tütet Michael Zorc bald den nächsten BVB-Transfer ein?

Mit Mats Hummels, Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou verfügt Borussia Dortmund derzeit lediglich über drei gelernte Innenverteidiger. Im Sommer könnte der BVB hier nachlegen. Drei Spieler werden gehandelt, an einem soll aber auch der FC Bayern interessiert sein.

"Top-Kandidat" beim BVB soll laut "Sky" Nikola Milenkovic sein. Der 23-jährige Serbe kickt seit Sommer 2017 beim italienischen Erstligisten AC Florenz, wo er sich zum absoluten Platzhirsch in der Defensive gemausert hat. Im Pokal durfte der 1,95-Meter-Hüne die Violetten sogar bereits als Kapitän aufs Feld führen.

Milenkovic gilt als zweikampfstark und ist zudem durchaus torgefährlich: Zehn Treffer in 108 Serie-A-Partien sind eine starke Bilanz für einen Innenverteidiger. Milenkovic, dessen Vertrag in Florenz 2023 ausläuft, soll rund 20 bis 25 Millionen Euro kosten.

Günstiger dürften "Sky" zufolge die Dienste von Sebastian Walukiewicz zu haben sein. Der 20-jährige Pole spielt ebenfalls in der Serie A und soll bereits vor seinem Wechsel zu Cagliari Calcio im Januar 2019 das Interesse des BVB geweckt haben. Cagliari ist angeblich bereit, den Youngster im Sommer zu veräußern, um frisches Geld in die Kassen zu spülen.

Transfer-Duell mit dem FC Bayern?

Das konkreteste Gerücht strickt "Sky" um den dritten Kicker im Bunde: Saumaula Coulibaly von Paris Saint-Germain. Coulibaly ist gerade einmal 17 Jahre alt und wartet noch auf sein Profidebüt für PSG. Wie es in dem Bericht heißt, soll er dem BVB allerdings bereits seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben. Obwohl sich Coulibaly unlängst das Kreuzbandriss, könnte könnte der "vielversprechendste Innenverteidiger in Frankreich" (O-Ton: "Sky"-Transfer-Experte Max Bielefeld) vor diesem Hintergrund bald in Dortmund landen.

Wie einst beim Wechsel Zagadous von PSG zum BVB wird wohl lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig. Der Transfer stellt finanziell somit kein großes Risiko dar.

Im Werben um Coulibaly ist der BVB allerdings nicht ohne Konkurrenz: Dem französischen Journalisten Loïc Tanz zufolge hat auch der FC Bayern Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Abwehr-Juwel signalisiert. Tanz bringt außerdem Olympique Marseille als weiteren Interessenten ins Gespräch. Zudem kämpfe PSG selbst weiter um das Talent und wolle es unbedingt im Verein halten.

Die besten Karten scheint jedoch weiterhin der BVB zu haben. Den "Ruhr Nachrichten" zufolge ist man auf der Geschäftsstelle der Schwarz-Gelben "sehr zuversichtlich, dass der Wechsel zeitnah vermeldet werden kann".