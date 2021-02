Enthüllt: Uth fehlt Schalke noch wochenlang

Roger Petzsche

Mark Uth fehlt dem FC Schalke 04 noch mehrere Wochen

Die schlechten Nachrichten für den FC Schalke 04 reißen nicht ab: Angreifer Mark Uth droht offenbar eine längere Verletzungspause als bisher angenommen.

Zwei Treffer gelangen Uth in dieser Saison bislang in 17 Pflichtspielen. Keine besonders glanzvolle Bilanz für den Nationalspieler a.D, dennoch gehörte Uth noch zu Beginn des Jahres zu den Hoffnungsträgern im Abstiegskampf und sorgte mit klaren Aussagen zur sportlichen Talfahrt für Aufsehen.

Seit er bei der 0:3-Pleite gegen RB Leipzig am 6. Februar bereits in der 39. Minute angeschlagen ausgewechselt werden musste, fehlt Uth den Schalkern jedoch - offiziell aufgrund einer nicht näher beschriebenen "muskulären Verletzung". Die genaue Diagnose war bislang ebenso unklar wie die exakte Ausfallzeit.

"Bild" hat nun beides in Erfahrung gebracht. Den Informationen des Boulevard-Blatts zufolge laboriert Uth an einem Muskelfaseranriss mit Sehnenbeteiligung. Mindestens vier weitere Wochen werde der 29-Jährige dem Team von Trainer Christian Gross demnach noch fehlen. Erst Anfang April sei ein Uth-Comeback daher realistisch, heißt es. Eine Laufeinheit am vergangenen Dienstag habe er nach nur einer Minute abgebrochen und sich dann unter Anleitung von Athletik-Trainer Quirin Löppert seiner weiteren Reha gewidmet.

FC Schalke 04: 14 Profis fehlen im Training

Bitter für Schalke: Neben Uth fällt auch Torhüter Ralf Fährmann, zuletzt einer der wenigen halbwegs konstanten Leistungsträger, lange aus. Vier bis sechs Wochen setzt den 32 Jahre alten Routinier eine angebrochene Rippe außer Gefecht. Die Verletzung zog sich Fährmann im Derby gegen den BVB (0:4) am vergangenen Samstag zu.

Neben Uth und Fährmann fehlten im Schalker Team-Training am Dienstag noch zwölf (!) weitere Profis.

Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb, Matthew Hoppe und Sead Kolasinac absolvierten im Hinblick auf das Spiel am kommenden Samstag beim VfB Stuttgart ein individuelles Programm.

Matija Nastasic, Klaas-Jan Huntelaar, Frederik Rönnow, Goncalo Paciencia, Steven Skrzybski, Salif Sané und Kilian Ludewig befinden sich wie Uth weiterhin im individuellen Aufbautraining.