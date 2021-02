Bayern-Abschied? So denkt Lewandowski

ULMER via www.imago-images.de

Robert Lewandowski beschäftigt sich nicht mit einem Abgang vom FC Bayern

Noch für rund zweieinhalb Jahre besitzt die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Robert Lewandowski Gültigkeit. Der Superstar will noch einige Jahre auf höchstem Niveau Fußball spielen. Und dann? Ein Karriereende in den USA hält er sich offen.

Aus Sicht des FC Bayern will man sich gar nicht ausmalen, wo der Klub ohne die Tore von Lewandowski stünde. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte der deutsche Rekordmeister ohne seinen Superstar zuletzt keine sechs Titel gewonnen.

Im August 2019 verlängerte er letztmals seinen Arbeitsvertrag, der seitdem bis 2023 datiert ist. An eine vorzeitige Luftveränderung verschwendet Lewandowski zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Gedanken.

"Sehr glücklich" beim FC Bayern

Der 32-Jährige sei beim FC Bayern "sehr glücklich", sagte er bei "CBS Sports" – und untermauerte: "Ich denke noch nicht so weit in die Zukunft." Bei Vertragsende wäre der Pole knapp 35 Jahre alt und könnte dann nochmal eine neue Herausforderung anstreben. Die Möglichkeiten hierfür sind vielfältig.

China, Japan, Australien oder vielleicht doch die nordamerikanische Major League Soccer? "In den USA zu spielen? Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, was es für mich bedeutet und wann es so weit sein würde", gab Lewandowski zu Protokoll, als er auf ein Fußballerleben in den Vereinigten Staaten angesprochen wurde. Alles Wissenswerte hätte der Münchner Starspieler schon jetzt zusammen.

Er wisse viel über die MLS, weil polnische wie auch deutsche Profis dort gespielt und mit ihm darüber gesprochen hätten. "Sie sagen, dass sich die Liga qualitativ Jahr zu Jahr steigert", scheint Lewandowski zumindest nicht ganz verschlossen, was ein zukünftiges Engagement in den USA betrifft.

Informationen darüber dürfte ihm unter anderem Bastian Schweinsteiger übermittelt haben. Mit dem inzwischen berenteten Fußballer spielte Lewandowski einst gemeinsam für den FC Bayern.