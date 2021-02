Coman enthüllt: "Das war ein Wendepunkt für mich"

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Kingsley Coman gehört zu den Leistungsträgern des FC Bayern

Mit gerade einmal 24 Jahren zieren bereits fünf deutsche, zwei italienische und zwei französische Meisterschaften sowie zahlreiche Pokalsiege und der Gewinn der Champions League 2020 die Vita von Kingsley Coman vom FC Bayern München. Satt ist der Franzose aber noch lange nicht. Allerdings gab es nicht nur schöne Phasen in der Karriere des Offensivspielers.

"Ich bin ein Gewinner. Ich will immer gewinnen. Ich bin ein schlechter Verlierer", erklärte Coman in einem Interview mit dem französischen Fußball-Magazin "Onze Mondial". "Wenn ich 50 Mal gewinne und dann einmal verliere, schmerzt es mich", so der Flügelflitzer weiter. Er könne nie genug bekommen, das entspreche schlicht nicht seiner Mentalität.

Daher passe der FC Bayern auch so gut zu ihm. "Bevor ich hier unterschrieben habe, wusste ich, dass der FC Bayern ein großartiger Klub mit einer Gewinnerkultur ist. Erst danach wurde mir klar, wie sehr sie hier gelebt wird. Hier wird sie einem eingeimpft. Alle großen Klubs wollen immer gewinnen und haben diese Siegermentalität. Aber bei Bayern ist das nochmal größer", schwärmt Coman.

Das war das wichtigste Tor von Coman für den FC Bayern

Enormen Einfluss auf seine Karriere habe zudem das Siegtor im Champions-League-Finale 2020 gehabt. "Im Champions-League-Finale zu treffen, ist das Größte, was ich in meiner Karriere bislang erreicht habe. Im Finale zu treffen, eine gute Leistung gezeigt zu haben und zum Spieler des Spiels gekürt zu werden, war ein Wendepunkt für mich", stellt der gebürtige Pariser heraus.

Sein Ziel sei immer gewesen, ein "sehr, sehr guter, ein Weltklasse-Spieler" zu werden, dass er seine beste Leistung in einem der größten Spiele des Vereinsfußballs abrufen konnte, habe allerdings dazu geführt, dass er "noch höhere Ziele anstrebt".

Zudem habe der Treffer dazu geführt, dass er mehr respektiert werde. "Leute, die mich nicht kennen, haben gesehen, wozu ich in der Lage bin. Und es war gegen PSG, den Klub meiner Kindheit. Es war eine Geschichte", führt Coman aus. Der Rechtsfuß spielte einst für die Jugend von PSG, absolvierte in der Stadt der Liebe seine ersten Profispiele und wechselte schließlich zu Juventus Turin und 2015 zum FC Bayern.

Coman vom FC Bayern schwärmt von seinem Vorbild

Allerdings setzte es in der jungen Karriere Comans auch bereits einige Rückschläge, mehrfach fiel er verletzt lange aus. Vor allem, dass er nicht an der WM 2018, bei der Frankreich den Titel gewann, teilnehmen konnte, hinterlasse "immer noch einen bitteren Geschmack". Jedoch seien während seiner Auszeit auch gute Dinge geschehen. "Ich habe meine Verlobte getroffen. Wäre ich zur WM gefahren, wäre ich vielleicht noch single", witzelt Coman.

Weiterhin sprach Coman über sein Vorbild: Zinédine Zidane. "Egal ob als Coach oder Spieler, er ist unglaublich. Ich habe ihn spielen sehen, als ich ein Kind war, er ist wirklich der ultimative Spieler. Wir wollten alle wie er sein. Ich habe ihn getroffen, aber konnte kein richtiges Gespräch mit ihm führen. Er ist einer dieser Menschen, die Aufregung in dir hervorrufen", erklärt Coman, was ihn am ehemaligen Weltfußballer so begeistert.