Bundesliga sperrt Grazer Merkur-Arena

Die Merkur-Arena wird vorerst leer bleiben

Was bereits erwartet worden war ist nun fix: Der Bundesliga-Hit zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg wird nicht in der Grazer Merkur-Arena stattfinden. Grund dafür ist die Untauglichkeit des Rasens, der bereits beim vergangenen Heimspiel gegen WAC für viel Kritik gesorgt hatte.

Sturm Graz muss für das Heimspiel gegen Red Bull Salzburg aus seiner Heimstätte ausziehen. Wie die Steirer bekannt geben, hat die Bundesliga die Grazer Merkur-Arena aufgrund der Untauglichkeit des Rasens bis auf weiteres gesperrt.

"Nach der heutigen Kommissionierung in der Grazer Merkur Arena hat der Senat 3 aufgrund der aktuellen Spielfeldqualität die Stadionzulassung entzogen. In dem Stadion können somit bis auf weiteres keine Bewerbsspiele der Österreichischen Fußball-Bundesliga stattfinden", schreibt die Bundesliga in einer Aussendung.

Kritik bereits beim Spiel gegen den WAC

Bereits beim Heimspiel gegen den Wolfsberger AC hat es viel Kritik am Zustand des Spielfeld in Graz-Liebenau gehagelt, selbst die Grazer blickten eher pessimistisch auf eine mögliche Austragung des Spiels gegen den Tabellenführer, nun gibt es die Klarheit darüber, dass es nicht möglich ist. Das Spiel wird nun im Klagenfurter Wörthersee-Stadion stattfinden. Die notwendige Genehmigung des Senat 5 für das Ausweichstadion wurde bereits erteilt.

"Wir bedauern sehr, dass wir in unserer Heimstätte in Graz aktuell keine Spiele austragen können. Nach der heutigen Besichtigung der Rasenverhältnisse verstehe ich die Bundesliga aber sehr gut. In Liebenau wäre die Verletzungsgefahr zurzeit leider sehr hoch und auch das Produkt Fußball würde unter dem schlechten Zustand des Rasens leiden. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Verantwortlichen in Kärnten für die Flexibilität und die Zusammenarbeit", so Sportdirektor Andreas Schicker in einer ersten Reaktion.

Sobald sich der Rasen in der Grazer Heimstätte wieder in einem bundesligatauglichen Zustand befindet, wird der Senat 3 über einer Wiedererteilung der Stadionzulassung entscheiden.

