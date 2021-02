Salzburg scheidet aus der Europa League aus

APA (AFP)

Am Ende reichte es für die Salzburger nicht zum Aufstieg

Red Bull Salzburg ist zum zweiten Mal in Folge in der ersten K.o.-Runde der Europa League gescheitert. Österreichs Serienmeister verlor nach der 0:2-Heimniederlage im Hinspiel am Donnerstagabend auch das Rückspiel gegen Villarreal mit 1:2 (1:1). Ein früher Treffer von Mergim Berisha (17.) hatte die Salzburger Hoffnungen in Spanien genährt. Villarreals Stürmerstar Gerard Moreno drehte mit zwei Toren (40., 89./Elfer) aber die Partie.

Bei bisher acht Sechzehntelfinal-Teilnahmen in der Europa League haben die Salzburger dreimal den Aufstieg geschafft. Im Vorjahr scheiterte der Serienmeister ebenfalls als Umsteiger aus der Champions League an Eintracht Frankfurt. Gegen Villarreal war bereits 2015 in dieser Phase Endstation gewesen. Österreichs Teams sind nach dem klaren Aus des WAC am Vortag gegen Tottenham im Europacup damit nicht mehr vertreten.

Salzburg deutlich präsenter als im Hinspiel

Salzburg-Trainer Jesse Marsch setzte in Spanien auf dieselbe Startformation wie beim eindrucksvollen 4:2-Sieg im Ligaschlager gegen Rapid. Im Vergleich zum Hinspiel rückten der damals gesperrte Andre Ramalho und Mittelfeldmann Antoine Bernede ins Team. Maximilian Wöber saß nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel, die ihn seit Ende Jänner außer Gefecht gesetzt hatte, vorerst auf der Ersatzbank. Der Innenverteidiger kam ab der Pause zu seinem Comeback.

Die Salzburger attackierten hoch, waren deutlich präsenter als im Hinspiel. Ein erster Schuss von Berisha wurde geblockt (6.). Den Lohn für einen starken Start gab es in Minute 17: Patson Daka nutzte einen Fehler von Villarreals Ersatztorhüter Gero Rulli beim Herausspielen, luchste ihm den Ball ab und bediente seinen Sturmkollegen Berisha. Der Deutsche, der im Herbst schon in der Champions League viermal getroffen hatte, musste nur noch einschießen.

Daka hätte nachlegen können, brachte den Ball nach einem Gegenstoß über Enock Mwepu im Rutschen aber nicht im Tor unter (21.). Villarreal offenbarte Probleme. Spaniens Tabellensechster, in der heimischen Liga bereits sechs Partien sieglos, agierte sehr statisch. Die Salzburger provozierten mit ihrem Pressing immer wieder Ballverluste.

Stanković mit unglücklicher Partie

Als die Bullen in einer Situation aber zu aggressiv attackierten, klaffte in ihrer Hintermannschaft ein Loch. Paco Alcacer bediente Moreno - und ein Haken des spanischen Nationalstürmers reichte, um den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Salzburg-Keeper Cican Stankovic kollidierte mit Zlatko Junuzovic, Moreno netzte ungehindert ein. Der 28-Jährige hält in der spanischen Liga bereits bei 14 Saisontoren. Öfter haben dort nur die Topstars Lionel Messi (18) und Luis Suarez (16) getroffen.

In der zweiten Hälfte hatte Villarreal die Partie besser im Griff. Ein bereits verhängter Handelfmeter hätte die Salzburger noch einmal hoffen lassen. Der deutsche Referee Felix Zwayer nahm seine ursprüngliche Entscheidung nach Videostudium aber zurück, weil sich Etienne Capoue den Ball nach einem Corner selbst an die Hand gespielt hatte (60.).

Salzburg fehlten danach oftmals die Ideen. Für die beste Chance zeichneten die eingewechselten Youngsters Luka Sucic und Karim Adeyemi verantwortlich. Der 19-jährige Adeyemi bediente den 17-jährigen Sucic, dessen Abschluss ging aber knapp am Tor vorbei (77.). Im Finish brachte Stankovic im Strafraum unglücklich Moreno zu Fall. Der Gefoulte trat selbst an und besiegelte Salzburgs Aus mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck.

Die Salzburger verloren damit in der Europa League ihre bereits sechste K.o.-Partie in Folge in einem fremden Stadion. Seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 haben sie im Europacup nach einer Heimniederlage im Hinspiel noch nie den Aufstieg geschafft. Die drei Achtelfinal-Einzüge in der Europa League waren 2014 gegen Ajax Amsterdam, 2018 gegen Real Sociedad und 2019 gegen Club Brügge gelungen.

