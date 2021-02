Zlatan kehrt zurück: Hammer-Los in der Europa League

imago sportfotodienst

Das Achtelfinale der Europa League wurde ausgelost

Hammer-Los in der Europa League: Im Achtelfinale kommt es zum Duell zwischen dem englischen Rekordmeister Manchester United und dem italienischen Spitzenklub AC Milan. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Das Duell zwischen Manchester und Mailand ist die mit Abstand spektakulärste Partie, die die Auslosung für die Runde der letzten 16 hervorbrachte.

Ein ganz besonderes Wiedersehen wird es für Superstar Zlatan Ibrahimovic werden. Der Schwede in Diensten der Mailänder spielte von 2016 bis 2018 für den englischen Rekordmeister und entwickelte sich dort binnen kürzester Zeit zum Publikumsliebling.

Leverkusen-Bezwinger Bern bekommt es in der nächsten Runde mit Ajax Amsterdam zu tun, Hoffenheim-Schreck Molde muss gegen den FC Granada ran.

Alle Partien des Achtelfinals in der Übersicht:

Ajax Amsterdam - Young Boys

Dinamo Kiev - FC Villarreal

AS Rom - Shakhtar Donetsk

Olympiakos Piräus - FC Arsenal

Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur

Manchester United - AC Milan

Slavia Prag - Glasgow Rangers

FC Granada - FK Molde