Dank Robert Žulj lacht Bochum von der Spitze

RHR-Foto/Dennis Ewert via www.imago-images.de

Geht hin und huldigt Robert Žulj

Der VfL Bochum hat zumindest bis Montag die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen. Hauptverantwortlich dafür ist Robert Žulj, der beim 3:0-Heimsieg gegen die Würzburger Kickers das erste Tor selbst erzielte und das dritte vorbereitete.

Die Zahlen zu #BOCFWK und die Ergebnisse der heutigen Zweitligaspiele: pic.twitter.com/fppwCyTCJ1 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 27. Februar 2021

Der HSV, der zuvor ein punktgleiches Quartett an der Spitze anführte, tritt erst am Montag zum Hamburger Derby bei St. Pauli an. Rang zwei belegt punktgleich mit den Bochumern Holstein Kiel (1:0 gegen Aue). Dritter ist zwei Punkte dahinter Greuther Fürth nach dem 2:2 bei Hannover 96. Der Flyeralarm-Club aus Würzburg ist Letzter. Stefan Maierhofer muss dort nach seinem Wintertransfer von der Admira weiter auf seinen ersten Startelf-Einsatz warten, der 38-Jährige war erneut nur Ersatz.

In der Scorerliste liegt Žulj mit nunmehr 21 Punkten (11 Tore, 10 Assists) hinter Simon Terodde auf Platz zwei.

red/apa