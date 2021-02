Stimmen: Flick und Terzic hadern, Gross fordert "mehr"

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Der FC Schalke rast mit Vollgas Richtung Abstieg

Während beim FC Bayern und auch beim BVB nach zwei souveränen Siegen große Zufriedenheit herrschte, hingen die Köpfe beim FC Schalke nach der nächsten peinlichen Darbietung tief. Trainer Christian Gross konnte dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart aber auch Positives abgewinnen. Die Stimmen zum Spieltag:

Bayern München - 1. FC Köln 5:1

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Wir sind zufrieden mit dem Sieg. Aber es ist klar, dass mir das ein oder andere nicht so gefallen hat. Wir schauen nicht darüber hinweg, was in einer gewissen Phase des Spiels passiert ist. Von Thomas (Müller, d.Red.) und Serge (Gnabry) war es ein sehr guter Anfang. Dass sie sehr wertvoll sind, haben sie diesmal als Einwechselspieler gezeigt. Wir sind froh, dass sie so gut reingefunden haben."

Serge Gnabry (Torschütze FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Als Thomas Müller und ich reingekommen sind, haben wir versucht frischen Wind reinzubringen. Dann haben wir auch schnell das 3:1 gemacht und danach fiel es uns auch wieder leichter. In der Zukunft müssen wir uns aber ankreiden lassen, dass wir nicht mehr diese wackeligen Phasen im Spiel haben. Man kann dem Gegner über 90 Minuten nicht komplett ohne Chance lassen. Wenn wir diese Phasen verringern, sind wir auch wieder stärker."

Eric-Maxim Choupo Moting (Torschütze FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Wir haben zu einfache Ballverluste, dann laufen wir hinterher und das kostet Kraft. Wir geben dem Gegner dadurch Selbstvertrauen. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Spiel und ein verdienter Sieg."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein verdienter Sieg von Bayern München, der aber deutlich zu hoch ausgefallen ist. Bayern war sehr, sehr effektiv. Sie haben die wenigen Fehler, die wir angeboten haben, konsequent ausgenutzt. Ich habe aber einiges gesehen, was wir gut gemacht haben. Deswegen war die Niederlage so hart. Sie gibt nicht den wahren Spielverlauf wieder."

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3:0

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Nach den ersten beiden Möglichkeiten haben wir ein bisschen den Faden verloren. Insgesamt haben wir uns aber auch schon in der ersten Hälfte viele Chance herausgespielt, auch wenn wir nicht so effektiv waren. In der zweiten Halbzeit war es deutlich besser. Wir haben uns mit den schön herausgespielten Toren belohnt."

Mats Hummels (Borussia Dortmund) ...

... zu der ansteigenden Formkurve: "Die letzten drei Spiele von uns waren sehr gut. In der Bundesliga haben wir zweimal zu Null gewonnen und in der Champions League haben wir uns eine gute Ausgangslage erarbeitet. Das war sehr wichtig, da wir vorher eine wirklich schlechte Phase hatten. Jetzt stehen drei absolute Kracher an und wir müssen nun beweisen, dass wir wirklich einen Schritt weiter sind."

... zur Spielweise des BVB: "Wir spielen schon ein bisschen zielorientierter und seriöser, aber noch nicht das, was wir auch könnten. Wir trainieren das und analysieren es auch. Es ist schon eine Verbesserung zu erkennen, aber es gibt auch noch Steigerungspotenzial."

... zum Formanstieg von Jadon Sancho: "Er ist voll da und spielt richtig gut. Er arbeitet aber seit ein paar Wochen anders. Sowohl im Training oder im Kraftraum, und dann wird man belohnt. Das müssen Offensivspieler manchmal lernen. Nun spielt er herausragend und gibt die Richtung vor. Dass er ein Offensivpotenzial wie wenig andere hat, das wissen wir alle."

Emre Can (Borussia Dortmund) ...

... zur Wichtigkeit der folgenden Aufgaben gegen Borussia Mönchengladbach, Bayern München und den FC Sevilla: "Das ist sehr wichtig. Wir trainieren für solche Spiele. Am Dienstag steht ein K.o.-Spiel an, das wir gewinnen wollen. Am Samstag geht's gegen die Bayern und danach steht wieder ein K.o.-Spiel an. Wir wollen das Beste daraus machen."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Dortmund war überlegen und dominant. Wir haben große Gegenwehr geleistet, auch wenn wir nicht alles verhindern konnten. Vor der Pause hatten wir eine große Möglichkeit. Wir müssen die Fehler analysieren."

VfB Stuttgart - Schalke 04 5:1

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben eine gute erste Halbzeit von uns gesehen, wir haben gut nach vorne gespielt und gut verteidigt. Dann sind wir vielleicht ein bisschen zu locker geworden. In der zweiten Halbzeit waren wir schon nach zehn Minuten nicht mehr kompakt genug, damit war ich sehr unzufrieden. Wir haben es unnötig spannend gemacht."

Christian Groß (Trainer FC Schalke 04) ...

... zu den Standardgegentoren: "Wir haben eine gemischte Deckung gewählt, aber die hat überhaupt nicht funktioniert. Es geht darum, dass man Verantwortung übernimmt, insbesondere bei ruhenden Bällen. Aber das war nicht der Fall."

... zum Spiel: "Wir wollten nach vorne spielen, das hat man gesehen. Es war unglücklich, dass wir den Elfmeter nicht verwandelt haben, das hätte uns vielleicht noch einen Schub gegeben. Bentaleb war eigentlich nicht für den Elfmeter vorgesehen, aber nach Absprache mit Harit durfte er schießen. Es ist eine sehr bittere Niederlage, wir hatten uns viel vorgenommen. Aber wir haben individuell zu viele Fehler gemacht."

Michael Langer (Torhüter FC Schalke 04) ...

... zur Frage, ob es eine Spielerrevolte gab: "Wir schätzen den Trainer extrem, er hat eine große Autorität. Zudem was gesagt wurde, möchte ich nichts sagen. Das betrifft meinen Aufgabenbereich nicht. Ich bin hier, um sportliche Leistungen zu bringen und wenn wir so verteidigen, dann ist der Trainer die ärmste Sau. Wir müssen uns an die eigene Nase packen und hinterfragen, was jeder Einzelne besser machen kann."

Shkodran Mustafi (FC Schalke 04) ...

... zur aktuellen Situation: "Für mich ist wichtig, und deswegen bin ich in der Bundesliga, dass wir Fußball spielen. Mein Job ist es, auf den Platz zu gehen und meine Leistung zu bringen. Jetzt ist nicht die Zeit, dass der eine den Job vom anderen machen sollte. Solange noch Spiele zu spielen sind und wir noch nicht abgestiegen sind, glaube ich an den Klassenerhalt."

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 2:0

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg: "Es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben alles investiert, um die Null zu halten. Und in der ersten Halbzeit waren wir ein Tor besser als der Gegner. Danach haben wir oft zu schnell die Bälle verloren und uns damit immer wieder in Schwierigkeiten gebracht."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Jetzt geht es darum, die Köpfe schnell wieder hoch zu nehmen. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir gut gearbeitet. Wir hatten die Torchancen, und der Gegner macht die Tore. Was unseren Angriff angeht, das ist auch ein bisschen eine psychologische Sache."

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 2:1

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Es war ein umkämpftes Spiel mit Vorteilen für die Eintracht in den ersten 25 Minuten. Der Ausgleich war dann verdient, wir haben auch noch das eine oder andere Abseitstor geschossen. Frankfurt mit mehr Ballbesitz, wir mit einem Chancenplus - ein verdienter Heimsieg, der für die Tabelle auch sehr wichtig ist."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Sehr ärgerliche, bittere Niederlage. Wir haben uns ein Spiel, was wir in der Hand hatten, aus der Hand nehmen lassen. Wir sind nicht auf das Niveau der letzten Wochen gekommen. Sie waren eklig und unangenehm, wir sind in die Falle gegangen. Das ist ein Rückschlag, ganz klar. Dass wir hier verlieren, tut mir besonders weh."